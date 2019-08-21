"Нафтогаз" анонсував нове рішення для стримування цін на газ

НАК "Нафтогаз України" запропонує нове рішення, яке стримуватиме підвищення ціни на газ для населення в "холодний" період.

Про це написав глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

Коболєв зазначив, що на сьогодні в результаті введення ринкових цін на газ його вартість для населення знизилася вже на 25% від зимового рівня.

"Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяці ціна газу буде збільшуватися. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна ... Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни товщиною в Велику Китайську стіну і готові вже завтра (21 серпня - ред) запропонувати нове рішення", - зазначив Коболєв.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" в серпні 2019 року знизив ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Кабмін зобов'язав НАК у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів. Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ та тарифів на транспортування та постачання, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

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Економічна правда