В Україні повноцінно запрацювала податкова служба

Кабінет міністрів повноцінно запустив Державну податкову службу, поклавши на неї функції з реалізації податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного соціального внеску, а також у сфері боротьби з правопорушеннями податкового законодавства.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 21 серпня, свідчать матеріали, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту відповідного розпорядження, третина персоналу вже переведена з Державної фіскальної служби в податкову.

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу.

6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова, який до цього працював заступником міністра фінансів.

Наразі з Державної фіскальної служби 400 осіб уже переведено до новоствореної Державної податкової служби.

На початку липня Державна податкова служба поповнилася 150 співробітниками.

1 серпня стало відомо, що податкова запрацює після того, як до відомства буде переведена третину персоналу Державної фіскальної служби.