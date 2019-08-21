"Укргазбанк" приєднався до програми енергомодернізації багатоповерхівок

Починаючи з вересня, ОСББ зможуть відшкодовувати витрати на енергоефективні заходи з модернізації багатоповерхівок через "Укргазбанк", який приєднався до програми Фонду енергоефективності "Енергодім".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Угоду про співпрацю 21 серпня підписали директор ДУ "Фонд енергоефективності" Юлія Головатюк-Унгуряну і глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

"Починаючи з вересня, ОСББ зможуть подавати заявки для участі в Програмі та отримувати часткове відшкодування витрат на енергоефективні заходи", - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що "Укргазбанк" став першим українським банком, який Фонд енергоефективності та IFC обрали партнером програми комплексної модернізації житла українців "Енергодім".

Як підкреслив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, підписання угоди - один із кроків, які фіналізують трирічну роботу, проведену для запуску Фонду енергоефективності.

"Це лише перша угода. Сподіваюсь, в найближчі 5 років ми вже матимемо 7 банків-партнерів. Вони стануть фронт-офісами, через які ОСББ отримуватимуть гранти. Ми запропонували прозорий і ефективний механізм, який працюватиме за європейськими стандартами", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що в Україні близько 165 тисяч багатоповерхівок, із них до 110 тисяч – потребують модернізації. І вже у 33 тис. будинках створено ОСББ.

"Це все потенціал для роботи Фонду енергоефективності, який є ключовим інструментом масштабної енергомодернізації житлового сектору", – наголосив Зубко.

І додав, що банки-партнери будуть "єдиним вікном", до якого ОСББ зможуть подавати заявки на часткове відшкодування енергоефективних заходів.

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Враховуючи постійне зростання тарифів, від зими до зими проблема утеплення житла не втрачає актуальності.

Станом на 2018 рік близько 50% житлового фонду України потребувало модернізації, а мешканці таких будинків у півтора-два рази переплачували за комунальні послуги.

Читайте детально у публікації: Модернізація житла: потреби українців і законодавчі реалії

Економічна правда