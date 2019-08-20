Новини 20 серпня: Рейдерство, бюджет і держкомпанії, які "треба розчленувати"

Про субсидії. Монетизовану субсидію видаватимуть 34 банки, для боржників залишили Ощадбанк.

Про рейдерство. Бізнес пропонують захищати від рейдерства за допомогою електронно-цифрового підпису. Водночас Опендатабот уже почав оповіщати всіх українських бізнесменів про зміни в їхніх компаніях через смс і емейл.

Про бюджет. Бюджет недоотримав близько 95 мільйонів через заниження вартості надр.

Про гривню. У Нацбанку пояснили, чому зміцнилася гривня.

Про тарифи. У Зеленського готуються здешевити електроенергію для промисловості.

Про кадрові перестановки. Лавренчук йде із "Райффайзен банку Аваль".

Про споживачів газу. "Нафтогаз" очікує, що НКРЕКП скасує "санкції" за недобір газу ОСББ та іншим споживачам за ПСО.

Про держкомпанії. Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що великі держкомпанії-монополісти потрібно "вбити і розчленувати".

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