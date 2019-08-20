Бюджет недоотримав близько 95 мільйонів через заниження вартості надр

Дослідження Держаудитслужби встановило заниження початкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами вуглеводної групи, через що державний бюджет розрахунково недоотримав близько 95 мільйонів гривень.

Про це йдеться у листі Держаудитслужби від 23 травня 2019 року на ім’я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Темою листа є скарга аудиторів на дії керівництва Українського державного геологорозвідувального інституту, яке опирається проведенню аудиту решти розрахунків вартості спеціальних дозволів.

Загалом впродовж 2015-17 років Держгеонадрами на підставі таких розрахунків Інституту здійснено видачу, переоформлення чи продовження строку дії 1536 спеціальних дозволів на користування надрами, від яких до бюджету надійшло 2,6 млрд гривень.

"Водночас керівництво Інституту, ігноруючи запити Держаудитслужби та щоразу змінюючи аргументи (вилучення документів правоохоронними органами без конкретизації якими саме; закінчення строків їх зберігання, хоча вони є первинними документами та їх наявність визначена законодавством; необхідність надання програми аудиту, хоча без первинних документів її складання є неможливим тощо), не надає відповідних документів", - нарікають аудитори Гройсману.

Аудитори просять доручити Державній службі геології і надр невідкладно вирішити питання з документами та припинити протидію з боку керівництва Інституту.

"Те, що державні аудитори змушені просити прем’єра про доступ до документів державного інституту про розрахунок вартості надр на мільярди гривень, свідчить, що структура органів управління надрами вийшла із під контролю чинного уряду", - вважає Гліб Канєвський.

Нагадаємо:

Раніше Державна аудиторська служба за результатами перевірки діяльності Держгеонадра з 2015 по 2017 роки дійшла висновку, що дозволи на видобуток газу компанії російського олігарха Фукса були видані незаконно.

Український державний геологорозвідувальний інститут є єдиною в Україні науково-дослідною установою, що здійснює науковий супровід усіх стадій геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

З 2011 року Інститутом керує вчений Сергій Гошовський.

Економічна правда