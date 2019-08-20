Бізнес пропонують захищати від рейдерства за допомогою ЕЦП

Уже з осені в Україні планують запустити проект, який дозволить бізнесу легше захищатися від рейдерства, використовуючи для цього електронно-цифровий підпис.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.

"Ми хочемо дати можливість будь-якому бізнесу доповнювати свій статут простим положенням: реєстраційні дії, пов'язані з цим бізнесом, повинні супроводжуватися додатковим електронним документом, на які накладено ЕЦП осіб, які визначить бізнес", - написав Дубілет.

При цьому бізнес зможе самостійно визначати: чи достатньо електронно-цифрового підпису директора, або потрібні ЕЦП усіх власників.

"Зміни до статуту вносяться, як і зараз, через нотаріусів", - пояснив радник тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ.

Такі нововведення, зазначає Дубілет, зобов'яжуть усіх реєстраторів перед проведенням реєстраційної дії перевіряти, чи немає у бізнесу, щодо якого планується дія, цього додаткового захисту. Якщо він є, то вимагати відповідні ЕЦП.

"Таким чином, бізнес зможе реально захиститися. Адже крадіжка або злом ЕЦП - це набагато більш рідкісні кейси, ніж, умовно, підкуп реєстратора (це я знаю ще з банківського досвіду)", - підкреслив Дубілет.

І додав, що цей проект стане лише одним з небагатьох заходів, який планують запровадити для боротьби із рейдерством в Україні.

Нагадаємо:

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Після свого призначення Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах із боротьби з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

Пізніше він повідомляв, що в Україні планують створити систему, яка буде попереджати громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

А 20 серпня Опендатабот вже почав безкоштовно сповіщати всіх власників бізнесу про зміну реєстраційних даних за допомогою смс і емейл.

Економічна правда