Всі розділи
Укр / Рус

Бізнес пропонують захищати від рейдерства за допомогою ЕЦП

Вівторок, 20 серпня 2019, 14:48
 

Уже з осені в Україні планують запустити проект, який дозволить бізнесу легше захищатися від рейдерства, використовуючи для цього електронно-цифровий підпис.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.

"Ми хочемо дати можливість будь-якому бізнесу доповнювати свій статут простим положенням: реєстраційні дії, пов'язані з цим бізнесом, повинні супроводжуватися додатковим електронним документом, на які накладено ЕЦП осіб, які визначить бізнес", - написав Дубілет.

При цьому бізнес зможе самостійно визначати: чи достатньо електронно-цифрового підпису директора, або потрібні ЕЦП усіх власників.

"Зміни до статуту вносяться, як і зараз, через нотаріусів", - пояснив радник тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ.

Такі нововведення, зазначає Дубілет, зобов'яжуть усіх реєстраторів перед проведенням реєстраційної дії перевіряти, чи немає у бізнесу, щодо якого планується дія, цього додаткового захисту. Якщо він є, то вимагати відповідні ЕЦП.

"Таким чином, бізнес зможе реально захиститися. Адже крадіжка або злом ЕЦП - це набагато більш рідкісні кейси, ніж, умовно, підкуп реєстратора (це я знаю ще з банківського досвіду)", - підкреслив Дубілет.

І додав, що цей проект стане лише одним з небагатьох заходів, який планують запровадити для боротьби із рейдерством в Україні.

Нагадаємо:

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Після свого призначення Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах із боротьби з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

Пізніше він повідомляв, що в Україні планують створити систему, яка буде попереджати громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

А 20 серпня Опендатабот вже почав безкоштовно сповіщати всіх власників бізнесу про зміну реєстраційних даних за допомогою смс і емейл.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес рейдерство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Український стартап зі 100 доларами інвестицій отримав премію Stevie Awards 20 серпня 2019, 15:27
Українських бізнесменів почали сповіщати про зміни у їхніх компаніях 20 серпня 2019, 13:38
Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище прибутку - бізнес США 20 серпня 2019, 11:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!