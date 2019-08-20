УЗ та Нафтогаз потрібно вбити і розчленувати - радник Зеленського

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК Нафтогаз, Укрзалізницю. Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації, Укрспирту ... повинні просто піти", - підкреслив він.

За його словами, Укрспирт "має бути повністю приватизований". Устенко додав, що у Державної продовольчо-зернової корпорації "смислового навантаження в принципі не існує".

Радник Зеленського вважає, що Укрзалізницю потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави "стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу".

"Я не сприймаю всі ці розмови, що "не смійте говорити про приватизацію, коли ми знаходимося внизу піку економічного циклу". Це правда, але, по-перше, ніхто не сказав, що завтра в світі буде усміхнена ситуація для всіх ринків і для України зокрема. Там теж є загрози і серйозні ризики.

Але що для нас краще: чекати, коли ситуація на ринку стане кращою і ми тоді продамо і отримаємо більше грошей, але при цьому кілька років будемо продовжувати закривати очі на те, що вимивається наш державний ресурс", - сказав Устенко.

Нагадаємо:

Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук заявляв, що в першу чергу потрібно продати державні банки. За його словами, на продаж можуть бути виставлені і міноритарні частки в Укрзалізниці та Укрпошті.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що частину акцій УЗ можуть продати іноземним інвесторам, щоб залучити кошти на розвиток компанії.