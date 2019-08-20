Лавренчук йде з "Райффайзен банку Аваль"

Володимир Лавренчук

Наглядова рада АТ "Райффайзен банк Аваль" прийняла рішення призначити Олександра Писарука новим головою правління.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Це рішення повинно бути погоджено державними органами нагляду.

54-річний українець — банкір вищого рангу з 27 роками досвіду, включаючи керівні посади в провідних міжнародних банках, а також у Національному банку та МВФ.

Володимир Лавренчук обіймав посаду голови правління "Райффайзен Банк Аваль" протягом попередніх 14 років.

"Лавренчук вніс вагомий вклад в успіх Райффайзен Банку Аваль. Він передає своєму наступнику сильний банк", - сказав Мартін Грюль, голова наглядової ради банку.

Нагадуємо:

"Райффайзен Банк Аваль" зареєстрований 27 березня 1992 року.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ.

Станом на 30 червня 2019 року Група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 30%.

Широкий перелік банківських послуг надається 2,5 млн клієнтам Райффайзен Банку Аваль через загальнонаціональну мережу, до якої входять 499 відділень по всій Україні.

Економічна правда