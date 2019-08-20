Українських бізнесменів почали сповіщати про зміни у їхніх компаніях

Опендатабот почав безкоштовно повідомляти всіх власників бізнесу про зміну реєстраційних даних за допомогою смс та емейлів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що на сьогоднішній день одна з найбільших проблем, із якою стикається бізнес, – це рейдерство.

Так, щотижня в Україні відбувається близько 3,5 тисяч змін у компаніях. Більшість із них стосуються зміни директора, адреси, бенефіціарів.

"Найпростіша можливість захистити свій бізнес — це моніторити зміни в компаніях", - зазначили в Опендатаботі.

Проте, підкреслили експерти, не всі українці були підписані на сервіс моніторингу компаній, і тому втрачали можливість захистити власний бізнес.

"Щоб подолати цю проблему, ми зробили сервіс повідомлень про зміни доступним для всіх українців — ми надіслали повідомлення про зміни шляхом смс та емейлів. Ці дані вказуються при реєстрації компанії", — розповів засновник сервісу Олексій Іванкін.

Зазначається, що контактні дані в ЄДР мають майже 90% компаній, в яких були зміни.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні планують створити систему, яка попереджатиме громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

22 липня президент підписав указ щодо протидії рейдерству.

Також нагадаємо, що 29 липня Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані припинили оновлюватися в Opendatabot. А вже 6 серпня НАЗК знову відкрило реєстр.

Нагадаємо: щорічно в Україні відбувається близько 400 рейдерських захоплень, і найбільше - у Києві.

Економічна правда