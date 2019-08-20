У Нацбанку пояснили, чому зміцнилась гривня
Зміцненню гривні у цьому році сприяла низка факторів.
Про це заявив заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб під час круглого столу, організованого Finclub.
"Перший фактор - поведінка нерезидентів. Ми бачимо збільшення попиту нерезидентів на українські ОВДП. Вкладення нерезидентів на сьогодні складають близько 92 млрд грн", - сказав Сологуб.
За його словами, інтерес нерезидентів до українських цінних паперів - не короткострокове явище.
"Ми намагаємося контролювати струтктуру погашення. Цінних паперів з річним терміном погашення в портфелі нерезидентів третина. Нерезиденти вкладаються в довгі папери", - додав він.
Подібний попит з боку нерезидентів пояснюється фактором покращення доступу до українського ринку, після того як міжнародний депозитарій Cleаrstream відкрив свій рахунок в депозитарії НБУ. Це спростило доступ іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів.
"Друга причина зміцнення гривні - нормальна макроекономічна ситуація в Україні помножена на адекватну монетарну та фіскальну політику", - зазначив заступник голови правління Нацбанку.
Галина Калачова, ЕП
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