У Нацбанку пояснили, чому зміцнилась гривня

Зміцненню гривні у цьому році сприяла низка факторів.

Про це заявив заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб під час круглого столу, організованого Finclub.

"Перший фактор - поведінка нерезидентів. Ми бачимо збільшення попиту нерезидентів на українські ОВДП. Вкладення нерезидентів на сьогодні складають близько 92 млрд грн", - сказав Сологуб.

За його словами, інтерес нерезидентів до українських цінних паперів - не короткострокове явище.

"Ми намагаємося контролювати струтктуру погашення. Цінних паперів з річним терміном погашення в портфелі нерезидентів третина. Нерезиденти вкладаються в довгі папери", - додав він.

Подібний попит з боку нерезидентів пояснюється фактором покращення доступу до українського ринку, після того як міжнародний депозитарій Cleаrstream відкрив свій рахунок в депозитарії НБУ. Це спростило доступ іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів.

"Друга причина зміцнення гривні - нормальна макроекономічна ситуація в Україні помножена на адекватну монетарну та фіскальну політику", - зазначив заступник голови правління Нацбанку.

Галина Калачова, ЕП