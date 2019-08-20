"Нафтогаз очікує", що НКРЕКП скасує "санкції" за недобір газу ОСББ та іншим споживачам за ПСО

НАК "Нафтогаз України" очікує на рішення НКРЕКП, яким споживачі за ПСО вже не будуть зобов’язані компенсовувати збитки постачальнику газу, якщо фактичне споживання відхиляється від замовлених обсягів.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАКу.

У заяві "Нафтогазу" зазначається, що він вітає опублікований на сайті НКРЕКП проект постанови "Про внесення змін до правил постачання природного газу" та закликає регулятора ухвалити ці зміни у максимально стислий термін.

Постанова НКРЕКП передбачає доповнення категорій споживачів, до яких постачальник газу не може звернутися з претензією про компенсацію збитків, якщо фактичне споживання було меншим чи більшим за замовлений обсяг газу.

Наразі такий виняток поширюється лише на побутових споживачів. НКРЕКП пропонує доповнити цей перелік усіма споживачами, які отримують газ на умовах ПСО (спеціальними обов’язками).

До таких, зокрема, належать ОСББ та ЖБК із власними котельнями, що укладають прямі договори з "Нафтогазом" на опалювальний сезон.

Нагадаємо, ЕП раніше писала про конфлікт між "Нафтогазом" і ОСББ, який виник через вимогу НАК компенсувати збитки, що у нього виникли через недобір замовленого газу ОСББ. Значна частина ОСББ вважала такі "збитки" "Нафтогазу" недоведеними та платити відмовлялась.

Зазначимо, що НКРЕКП використала у проекті Постанови саме один із варіантів вирішення проблеми, запропонований ЕП.

Однак у "Нафтогазі" зазначають, що до ухвалення Постанови вони будуть вимушені й надалі накладати "штрафи" на споживачів, фактичні обсяги відбору яких мають значні відхилення від замовлених обсягів.

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Роман Скляров, ЕП