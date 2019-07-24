Новини 24 липня: обшуки у "Богдан Моторс", невиконання держбюджету та економічні прогнози
Про обшуки у "Богдан Моторс". Національне антикорупційне бюро назвало причину обшуків у "Богдан Моторс".
Про роботу Мінфіну. Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому уряді, заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.
Про транзит газу. У "Нафтогазі" заявили, коментуючи переговори по транзиту газу, що Росія просто затягує час.
Про ситуацію з "АрселорМіттал". Підприємство заявило, що через дії СБУ до кінця місяця може отримати 1,3 мільйона доларів збитку.
Про ліцензію SkyUp. "Позивачка" до SkyUp у суді гальмує повернення ліцензії авіаперевізнику – вона нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника.
Про водопостачання киянам. 2/3 Києва може залишитися без води через будівництво на місці водозаборів Деснянської водопровідної станції. "Київводоканал" звернеться до правоохоронних органів.
Про економіку. У червні в Україні погіршився один із основних економічних показників.
Про держбюджет. План видатків у держбюджеті не виконано майже на 43 мільярди.
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Чотириденний робочий тиждень чи 120 годин на тиждень. Як люди працюватимуть невдовзі
Праця з дев'ятої ранку до шостої вечора відходить в минуле. Їй на зміну ідуть вільний графік та короткий робочий тиждень. Правда, не скрізь і не для всіх.
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