Новини 24 липня: обшуки у "Богдан Моторс", невиконання держбюджету та економічні прогнози

Про обшуки у "Богдан Моторс". Національне антикорупційне бюро назвало причину обшуків у "Богдан Моторс".

Про роботу Мінфіну. Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому уряді, заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Про транзит газу. У "Нафтогазі" заявили, коментуючи переговори по транзиту газу, що Росія просто затягує час.

Про ситуацію з "АрселорМіттал". Підприємство заявило, що через дії СБУ до кінця місяця може отримати 1,3 мільйона доларів збитку.

Про ліцензію SkyUp. "Позивачка" до SkyUp у суді гальмує повернення ліцензії авіаперевізнику – вона нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника.

Про водопостачання киянам. 2/3 Києва може залишитися без води через будівництво на місці водозаборів Деснянської водопровідної станції. "Київводоканал" звернеться до правоохоронних органів.

Про економіку. У червні в Україні погіршився один із основних економічних показників.

Про держбюджет. План видатків у держбюджеті не виконано майже на 43 мільярди.

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Чотириденний робочий тиждень чи 120 годин на тиждень. Як люди працюватимуть невдовзі

Праця з дев'ятої ранку до шостої вечора відходить в минуле. Їй на зміну ідуть вільний графік та короткий робочий тиждень. Правда, не скрізь і не для всіх.