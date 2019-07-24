"АрселорМіттал": Через дії СБУ підприємство до кінця місяця може отримати 1,3 мільйона доларів збитку

Через арешт обладнання "АрселорМіттал Кривий Ріг" підприємство може зазнати збитку на суму 1,3 мільйона доларів - це загальна вартість продукції, яке підприємство мало виготовити за допомогою обладнання, яке арештували працівники СБУ.

Про це заявив виконувач обов'язків гендиректора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Іванов у відповідь на питання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, обладнання, на яке СБУ наклала арешт, перебувало на стадії тестування. Його мали ввести в експлуатацію до кінця липня і воно мало б почати виробляти першу продукцію, але через арешт будь-які дії з обладнанням проводити заборонено.

Під час прес-брифінгу, присвяченому обшукам на підприємстві, в.о. голови СБУ Іван Баканов заявив, що обладнання "АрселорМіттал" не конфісковували через його громіздкі розміри.

Водночас самі представники заводу, посилаючись на протокол допиту СБУ, заявили, що обладнання арештоване, а самі працівники СБУ неодноразово телефонували на підприємство після обшуків та нагадували, що проводити будь-які операції з новим обладнанням заборонено.

Нагадаємо:

Служба безпеки України в суботу провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія повідомляє, що в результаті обшуку 20 липня була вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів.

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.

Іван Баканов заявив, що СБУ звинувачує менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.