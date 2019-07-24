Чотириденний робочий тиждень чи 120 годин на тиждень. Як люди працюватимуть невдовзі

Праця з дев'ятої ранку до шостої вечора відходить в минуле. Їй на зміну ідуть вільний графік та короткий робочий тиждень. Правда, не скрізь і не для всіх.

Світ змінюється, змінюється і робота. Якщо попереднє покоління прагнуло стабільності, працюючи з дев'ятої ранку до шостої вечора на одній роботі все життя, то зараз підхід людей до роботи змінився.

Раніше вся робота була п'ятиденною рутиною. У 21 столітті організації пропонують своїм працівникам різні опції співпраці. Вони ще не перестали наймати людей у штат, але вже почали користуватися аутсорсингом, незалежними підрядниками, краудсорсом і багатьма іншими опціями.

Армія вільних художників росте

Це підтверджує компанія Deloitte у своєму дослідженні. За її даними, число альтернативних працівників зростає: більше третини зайнятих у США працюють на допоміжних, тимчасових, проектних або контрактних засадах.

У компанії відзначають, що кількість людей, які працюють поза штатом, зростає, а число штатних співробітників скорочується, і це світова тенденція.

За прогнозами, до 2020 року частка фрилансерів на американському ринку праці досягне 16%. Для порівняння: у 1995 році ця цифра становила 6,7%. Частка співробітників з повною і частковою зайнятістю буде зменшуватися.

Зростає фриланс і в Україні. За даними українського сервісу Freelancehunt, у 2018 році число зареєстрованих на платформі фахівців збільшилося на 100 тис або на 45% до 320 тис. Кількість замовників зросла на 35 тис, кількість проектів — на 30 тис, а сумарний бюджет — на 60 млн грн.

Крім того, багато фрилансерів працюють на зовнішні ринки на зарубіжних сервісах, наприклад, на UpWork. Найпопулярніші напрямки діяльності фрилансерів в Україні у 2018 році — дизайн, робота з текстами, програмування.

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П'ятиденка за чотири дні

У 1929 році британський економіст Джон Мейнрад Кейнс передбачав, що наступні покоління будуть працювати не більше 15 годин на тиждень. Його пророцтво не збулося, але людство рухається в цьому напрямку.

Піонером у скороченні робочого тижня був Генрі Форд, який зменшив кількість робочих годин з 60 до 40. На його думку, втома від монотонної фізичної праці негативно позначалася на результативності підприємства. З тих пір ідея 40-годинного робочого тижня прижилася в багатьох країнах.

Ідея чотириденного робочого тижня обговорювалася ще у 1970-х роках, але перевіряти її почали лише недавно. Компанії по всьому світу провели дослідження, щоб з'ясувати, як таке скорочення робочого тижня вплине на ефективність співробітників і їх професійне вигорання.

Почали експеримент у страховій компанії Perpetual Guardian в Новій Зеландії, де, в результаті, відзначили зниження рівня стресу у персоналу і підвищення рівня інтересу до роботи. Продуктивність компанії збільшилася на 20%, внаслідок чого вона перейшла на чотириденний графік.

У німецькій компанії Planio відзначили, що співробітники, яких перевели на чотириденний робочий тиждень, почали краще працювати.

У Федерації британських профспілок підтвердили такий висновок, зазначивши, що новий режим праці не змушує людей розриватися між роботою та особистим життям.

Ідею переходу на чотириденний робочий тиждень підтримали і на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2019 році.

Так, американський психолог Адам Грант відзначив підвищення лояльності співробітників, здатність зосередитися на завданнях і зростання креативності, а нідерландський економіст Рутгер Брегман — підвищення продуктивності.

Вишенькою на торті стало дослідження британського аналітичного центру Autonomy. Експерти зробили висновок, що кожна година роботи негативно впливає на клімат, а одним із способів зупинити глобальне потепління є скорочення днів у робочому тижні до чотирьох.

Проте це означає, що за чотири дні людина повинна заробити стільки, аби прожити сім днів і зробити певні накопичення, а це можливо тільки в країнах з високорозвиненою економікою.

До того ж, чотириденний робочий тиждень стосується тільки людей розумової праці, які потребують більше часу на відновлення. Людям, робота яких пов'язана з фізичних працею, це не загрожує. Крім того, є сектори, де такий графік неможливий, наприклад, торгівля, сфери послуг та розваг.

Зворотний бік Місяця

Однак тенденція працювати менше панує не скрізь. Поки всі прагнуть до більшої свободи, у Китаї продовжує функціонувати схема "996" — робота з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора шість днів на тиждень.

Особливо це стосується ІТ-індустрії. Там жива традиційна корпоративна культура, коли працівник не може піти з роботи раніше за керівника.

Буває зовсім екстремальний графік — 910.57: з дев'ятої ранку до 10:30 вечора сім днів на тиждень, але тоді співробітники нерідко потрапляють в реанімацію.

Така схема працює не тільки в Китаї. Ілон Маск, наприклад, працює 120 годин на тиждень, залишаючи лише кілька годин на сон.

Практика "працювати більше, щоб домогтися успіху" характерна для всіх країн. Час — це інвестиція з надією на більш високий дохід і вільний графік в майбутньому.

Працює ця схема і в Україні, де навіть у вільний від основної роботи час люди беруть додаткову роботу. Хоча, скоріше, не як інвестицію в майбутнє, а як бажання заробити додаткову гривню.

Утім, скільки працювати і як заробляти, кожен вирішує сам. У 21 столітті вибір є.