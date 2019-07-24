У червні в Україні погіршився один з основних економічних показників

Обсяги промислового виробництва в червні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.

За січень-червень 2019 року промвиробництво виросло на 0,5%.

За перші шість місяців у видобувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 3%, в переробній промисловості — падіння на 0,1%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — падіння на 1,5%.

Нагадуємо:

У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% — вперше за чотири місяці.

У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте в травні сповільнилося до 1,6%.

Промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році — на 0,7%, в 2013 році — на 4,3%, в 2014 році — на 10,1%, в 2015 році — на 13%.

У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%.

У 2017 році зростання становило 0,4%, в 2018 році — 1,6%.

Економічна правда