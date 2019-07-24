"Нафтогаз" про переговори по транзиту газу: Росія затягує час

Причин не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі щодо підписання нової угоди про транзит російського газу через Україну до ЄС немає, РФ просто затягує час для будівництва "Північного потоку-2".

Про це написав у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі.

Не буде ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя" - ред.) у коаліції і не буде Бойко прем’єром. Мрії не зажди здійснюються. Тому немає причин вже зараз не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі", - заявив він.