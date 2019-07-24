"Нафтогаз" про переговори по транзиту газу: Росія затягує час
Причин не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі щодо підписання нової угоди про транзит російського газу через Україну до ЄС немає, РФ просто затягує час для будівництва "Північного потоку-2".
Про це написав у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі.
Не буде ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя" - ред.) у коаліції і не буде Бойко прем’єром. Мрії не зажди здійснюються. Тому немає причин вже зараз не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі", - заявив він.
"Звісно, якщо російська строна займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - додав Вітренко.
За його словами, перед наступною зустріччю необхідно провести консультації на технічному рівні з Газпромом та фахівцями Єврокомісії для підготовки проекту операторської угоди та обговорення варіантів бронювання потужностей між Газпромом та оператором української ГТС або контракту на своп газу між Газпромом та Нафтогазом.
Вітренко підкреслив, що тоді тристороння зустріч на політичному рівні матиме шанс завершитися підписанням угод.
Нагадаємо:
18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Економічна правда
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