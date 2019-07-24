НАБУ знову проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс"

Представники Національного антикорупційного бюро 24 липня проводять обшуки в офісі "Богдан Моторс" на Рибальському півострові в Києві.

Про це повідомило інформоване джерело агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обшуки проходять в рамках так званої справи "Укрексімбанку", - сказав він.

Інше джерело повідомило агентству, що обшуки проходять також і в банку.

У корпорації "Богдан Моторс" агентству підтвердили факт проведення обшуків у київському офісі компанії і в черговий раз назвали їх політично мотивованими, заявивши про повну необґрунтованість обвинувачення.

Як відзначили в корпорації, мова йде про реструктуризацію кредиту, яка була відкритою.

"Ми неодноразово відкрито говорили про те, що кредит брався для будівництва заводів, але в умовах катастрофічного обвалу авторинку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності держпідтримки і фінансування це призвело до того, що компанія була не в змозі обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч", - повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

У "Богдан Моторс" також зазначили, що постійні обшуки ставлять під загрозу виконання корпорацією виграних на конкурсах контрактів щодо поставок автобусів і тролейбусів муніципалітетам, які закуповують їх за кредитні кошти ЄБРР.

АТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс "об'єднує виробничі активи одного з провідних українських автовиробників - корпорації" Богдан "(автобусно-тролейбусний завод в Луцьку і завод легкових авто в Черкасах).

Нагадаємо:

19 липня НАБУ вже проводило обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс".

Попередня правова кваліфікація справи - ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).

В той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".