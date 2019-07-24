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2/3 Києва може залишитися без води через будівництво

Середа, 24 липня 2019, 10:35
 

На місці водозаборів Деснянської водопровідної станції почалася підготовка до будівництва. Це може призвести до припинення 65% водопостачання столиці.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

"Ділянка, яка наразі захищається бетонним парканом, знаходиться безпосередньо на водоводах, що транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції", - йдеться в повідомленні.

 

За даними "Київводоканалу", Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води Києва.

"Пошкодження водозаборів або створення перешкод у роботі водозабірного ковша можуть позбавити більшої частини міста питної води", - заявили в компанії.

 

"Київводоканал" звернеться до правоохоронних органів для з'ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва.

Нагадуємо:

Деснянський водозабірних ківш знаходиться за межами адміністративних кордонів Києва на березі річки Десна.

Економічна правда

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Київводоканал вода будівництво Київ

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