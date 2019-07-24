План видатків у держбюджеті не виконано майже на 43 мільярда – Рахункова палата

План видатків загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2019 року не виконаний на 42,7 мільярда гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляється на сайті Рахункової палати.

"Загальний фонд державного бюджету у січні-червні цього року виконано з дефіцитом у сумі 8,7 млрд грн. Хоча передбачалося – 23 млрд грн. Виконання державного бюджету з меншим дефіцитом зумовлене тим, що не був виконаний план видатків на 42,7 млрд грн (у першому кварталі – на 21,1 млрд грн), або 8,5%", - зауважив Пацкан.

За його словами, найбільше не проведені у запланованих обсягах видатки на обслуговування держборгу на 8,7 млрд грн, надання трансфертів місцевим бюджетам – на 4,8 млрд грн.

Крім того, не проведені в запланованих обсягах видатки за бюджетними програмами, головними розпорядниками яких, зокрема, є: Міністерство оборони – на 4 млрд грн; Міністерство охорони здоров’я – на 3,9 млрд грн; Міністерство внутрішніх справ – на 3,2 млрд грн; Міністерство соцполітики – на 2,4 млрд грн.

Те, що видатки не були проведені у запланованих обсягах, зумовлено низкою причин, зазначив голова Рахункової палати.

"Через зміцнення гривні відбувається економія видатків на обслуговування державного боргу. Державні програми соціального захисту населення виконуються виключно в межах фактичних зобов’язань. Крім того, виконавська дисципліна учасників бюджетного процесу на дуже низькому рівні", − зазначив Пацкан.

Він також заявив, що попри зростання економіки план доходів загального фонду не виконано на 28 млрд грн (у першому кварталі – на 16 млрд грн), або 5,9%.

Не виконано план надходження податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів на 19,3 млрд грн (12,4%).

"Це, зокрема, зумовлено відхиленням середнього за січень–червень фактичного курсу гривні до долара США від прогнозного, врахованого в розрахунках показників державного бюджету", - пояснив він.

Також не виконано план надходжень частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету країни, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є держвласність, – на 13 млрд грн (35,9%).

"Причина − перерахування окремими суб’єктами господарювання (зокрема НАК „Нафтогаз України") дивідендів на державну частку в розмірах менших, ніж затверджено Кабінетом Міністрів", - пояснив Пацкан.

Не виконано також план надходжень ПДВ із вироблених в Україні товарів із урахуванням бюджетного відшкодування – на 9,8 млрд грн (21,9%).

Акцизний податок із вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів не виконаний на 8,8 млрд грн (33,5%) - все через завищення плану надходжень цього податку (при зростанні ставок податку на 20% плановий показник перевищує надходження за відповідний період попереднього року в 1,7 раза), пояснив голова Рахункової палати.

"До джерел фінансування загального фонду державного бюджету недоотримали 9,8 млрд грн, або 3,8% плану. Не виконаний план надходжень від державних запозичень на 10,3 млрд грн, або 4,1% і приватизації державного майна на 6 млрд грн, або 95,8%", - заявив Пацкан.

Водночас він додав, що натомість отримано 6,5 млрд грн незапланованих надходжень.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб достроково погасив векселі, які видавав в обмін на облігації внутрішньої державної позики. У результаті план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 38,3 млрд грн (у першому кварталі – на 31,6 млрд грн), або 5,2%", - зазначив він.

Також голова Рахункової палати констатував збільшення ризиків невиконання видатків та надання кредитів. За його словами, якщо ці тенденції зберігатимуться, то ризики невиконання держбюджету за підсумками року збільшуватимуться.

"У серпні Рахункова палата розгляне і затвердить висновок за результатами аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому півріччі", - резюмував голова Рахункової палати.

Нагадаємо:

У січні-травні 2019 року план надходжень загального фонду державного бюджету було недовиконано на 50,2 млрд грн.

Як повідомлялося, бюджет 2018 року був не ідеальний. За доходами він виконаний на 98%, за видатками — на 95,3%.

Читайте більше у публікації: Між планом і фактом: чому не виконується державний бюджет.

Економічна правда