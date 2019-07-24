Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому уряді - Герус

Міністр фінансів Оксана Маркарова може залишитися працювати на своїй посаді і в новому уряді, який сформує коаліція після дострокових парламентських виборів.

Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає "Укрінформ".

"Очевидно, що бюджет буде ухвалюватися новим парламентом. Міністерство фінансів є, там працюють професійні та фахові люди. Буде передача влади. Можливо, міністр, можливо, заступники будуть працювати", - сказав він.

На питання про можливість подальшої роботи главою Мінфіну Оксани Маркарової Герус відповів: "Можливо. Вона - фаховий міністр. Треба подумати, яке рішення ухвалити".

Водночас представник президента зазначив, що не має впевненості, що хтось ще із нинішнього уряду продовжить роботу у складі Кабміну.

За його словами, пропозиції будуть з'являтися після призначення нового прем'єр-міністра, який також пропонує кандидатів на керівників міністерств.

Нагадаємо:

У червні 2018 року Кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

А 22 листопада 2018 року Рада позбавила Маркарову приставки в.о.