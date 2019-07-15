Новини 15 липня: зниження ціни на газ, закупівля рацій для армії, реєстр боржників

Про закупівлю рацій для армії. Військова прокуратура активно розслідує закупівлю Міноборони рацій для армії.

Про зниження ціни на газ. "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для потреб населення. У порівнянні з червнем вартість газу зменшиться на 65 копійок за куб, або на 11,7%.

Про реєстр боржників. За останні півроку понад 1 мільйон українських компаній і фізичних осіб потрапили до Єдиного реєстру боржників, таким чином їхня кількість зросла більше ніж удвічі з 2016 року.

Про нерухомість Коломойського. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Про економіку України. Нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною, вважають у Світовому банку.

Про сонячну електростанцію під Броварами. Поблизу Броварів у Київській області норвезька компанія Norsk Solar AS збудує сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка протягом наступних десятиліть забезпечить понад 5 тисяч домогосподарств відновлюваною енергією.

Про рекордний експорт зернових. За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Про сучасні лікарні. Будівельні норми щодо проектування медичних закладів в Україні, які востаннє змінювались 15 років тому, оновлять, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів.

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