"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%

"Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в липні. Нова ціна визначена на рівні 4 905,67 гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Підкреслюється, що у порівнянні з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%.

"Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже друге поспіль зниження вартості газу Нафтогазом: у червні вартість газу була знижена на 436 грн, або на 7,3% порівняно з травнем.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів зобов’язав "Нафтогаз України" знизити ціну природного газу для населення в липні ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України".

На початку квітня "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.

Також Кабінет Міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав "Нафтогаз" з червня продавати для населення газ дешевше.

А 12 червня уряд змінив формулу розрахунку ціни газу, який "Нафтогаз" продає населенню і теплокомуненерго.

Економічна правда