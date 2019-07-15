Суд зняв арешт із понад 400 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень 12 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Суддя дійшов висновку, що "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, із розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням", зазначено в матеріалах справи.

Нагадаємо, арешт був накладений 5 квітня 2017 року на земельні ділянки, нежитлові, офісні приміщення в різних регіонах України. Нерухомість заарештували за клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження, пов'язаного з видачею Приватбанком до націоналізації кредитів пов'язаним особам на невигідних умовах, що призвело до заборгованості юросіб перед банком на 373 млн грн.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Нагадаємо:

Раніше Коломойський у суді зажадав повернути йому акції Приватбанку.

Пізніше він заявив, що йому не потрібен банк, і зажадав повернути вкладені в нього кошти. Читайте детальніше в інтерв'ю - Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів капіталу

ЕП з'ясувала, чи можливе повернення банку, детальніше – в публікації: Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів.