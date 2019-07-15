Норвезька компанія збудує сонячну електростанцію поблизу Броварів

Поблизу Броварів у Київській області норвезька компанія Norsk Solar AS збудує сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка протягом наступних десятиліть забезпечить понад 5 тисяч домогосподарств відновлюваною енергією.

Про це повідомляє прес-служба Norsk Solar AS.

Зазначається, що Norsk Solar AS виступить головним інвестором нової електростанції. Співфінансує будівництво - Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

"Сонячна електростанція розташована в с. Семиполки і буде збудована на загальній площі 12,6 га. Norsk Solar AS є головним інвестором нової електростанції та працює разом зі своїми партнерами Pro-Energy LLC і Windforce Ltd", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що СЕС почне постачати енергію до електромережі наприкінці 2019 року.

Після введення в експлуатацію СЕС щорічно вироблятиме 11 тис. МВт електроенергії. Відновлювана енергія забезпечить щорічне скорочення викидів близько 8600 тон СО2.

"За нашими оцінками, протягом наступних декількох десятиліть вона (сонячна електростанція – ред.) забезпечить понад 5 тисяч домогосподарств відновлюваною енергією", - зазначив гендиректор Norsk Solar AS Ойвінд Вестердал.

Також у компанії підкреслили, що це перший проект будівництва сонячної електростанції, який буде реалізовано Norsk Solar AS в Україні.

НЕФКО підписала кредитну угоду на суму 4,35 мільйонів євро. Крім того, співвласники нададуть власний капітал для реалізації проекту загальною сумою 4,35 млн євро.

Власник проекту та основний інвестор, Norsk Solar AS, входить до складу групи Norsk Vind, яка вже ввела в експлуатацію подібні проекти з відновлювальної енергії загальним обсягом 860 МВт.

Загалом це другий проект будівництва електростанції для Norsk Solar AS, після того, як проект сонячної електростанції Gharo Solar 50 МВт у Пакистані досягнув фінансового закриття на початку цього року, повідомили у компанії.

НЕФКО має багаторічний досвід фінансування проектів відновлюваної енергетики в Україні, і це вже п’ятий проект будівництва сонячної електростанції в країні, що буде побудований за рахунок коштів, наданих НЕФКО.

Як повідомлялося раніше, ще одна норвезька компанія - Scatec Solar - інвестує в сонячну енергетику України 250-300 мільйонів євро до кінця поточного року.

Економічна правда