Понад 1 мільйон компаній і фізосіб потрапили до реєстру боржників

За останні півроку понад 1 мільйон українських компаній і фізичних осіб потрапили до Єдиного реєстру боржників, таким чином їхня кількість зросла більше ніж удвічі з 2016 року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Так, до 2016-го року в реєстр потрапило понад 516 тис. боржників, у 2017-м - 1,2 млн, в 2018-му - ще 1,4 млн. А з початку 2019-го - вже понад 1 мільйон боржників, зазначається у повідомленні.

Найбільше боржників у Приватбанка - понад 113 тис. осіб.

Державній судовій адміністрації заборгувало 23 тис. українців.

На третьому місці - "Перший Український банк", якому заборгувало 20 тисяч осіб.

У державної казначейської служби в Києві понад 12 тис. боржників. Це вдвічі більше, ніж у столичної податкової (6 тис. осіб).

"Боржникам із реєстру можуть заборонити виїзд із країни, відмовити у відкритті поточних рахунків або кредитних ліній у банку, стягувати заборгованість із існуючих, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, покупки або продажу нерухомості)", - зазначається у повідомленні.

Також це може вплинути на рішення роботодавця при працевлаштуванні.

Перевірити, чи перебуваєте ви в реєстрі боржників, можна за допомогою Опендатабот. Для цього потрібно додати Опендатабот у будь-якому месенджері, надіслати йому свій ІПН і підписатися на безкоштовний щотижневий моніторинг. У разі наявності боргу, бот відправить відповідне сповіщення.

Нагадаємо:

Про створення Єдиного реєстру боржників в Україні заговорили ще в 2017 році.

У тому ж році Нацбанк відкрив реєстр кредитних посередників банків.

У 2018 році в Кабміні повідомили також про старт нової черги боротьби з боржниками по аліментах.

Трохи пізніше в тому ж році в Мін'юсті розповіли про понад 100 тисячах аліментників, яких не пустили за кордон.

Економічна правда