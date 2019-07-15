Українські лікарні будуватимуть за європейськими стандартами

Будівельні норми щодо проектування медичних закладів в Україні, які востаннє змінювались 15 років тому, оновлять, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

"Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно змінювати і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому наразі оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність з сучасними європейськими стандартами", - написав Парцхаладзе.

За його словами, застарілі норми втратили актуальність, адже "з того часу змінилися не тільки можливості, рішення та обладнання у медицині, а й взагалі принципи, як потрібно будувати і облаштовувати приміщення лікарень".

Насамперед переглянуть норми щодо: місткості лікарняних палат; комфорту в палатах і забезпеченості їх санітарними кімнатами; спецобладнання для палат;

інклюзивності медзакладів; проектування службових приміщень для персоналу; влаштування публічного простору (проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих візків, зони очікування); рекуперації та вентиляції тощо.

Нагадаємо:

Про те, кому лікарні віддають бюджетні гроші на ремонти без тендерів, ЕП з’ясувала ще у 2017 році.

Читайте про це детально у колонці: Кому лікарні віддають бюджетні гроші на ремонти без тендерів?

Те, що гроші у медичних чиновників є, система ProZorro вже успішно довела. Питання в тому, як вони їх витрачають. Водночас українці змирилися з обідраними палатами і звикли платити за ліки.

Детальніше читайте у колонці: Бідні, бо дурні, або Як підвищити ефективність витрат лікарень.

Також нагадаємо, що з 2020 року всі медичні заклади першої ланки (поліклініки та амбулаторії) почнуть платити за комунальні послуги самостійно.

Економічна правда