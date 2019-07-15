Як прогресує штучний інтелект: звіт про останні досягнення

Де штучний інтелект досяг найбільшого прогресу за останній рік, чим здивував медиків і що буде далі.

"Штучний інтелект стане рушійною силою технічного прогресу в нашому все більш цифровому світі, керованому даними. Причина в тому, що нас оточують продукти людського інтелекту, говоримо ми про культуру чи про споживчі товари".

Такими словами анонсують 136-сторінковий звіт про стан справ у галузі ШІ серійні інвестори у сфері ШІ Натан Бенайч та Ян Хогарт.

Звіт описує прогрес у сфері розробки ШІ, приділяючи особливу увагу ключовим подіям останніх 12 місяців.

У документі розглядається стан справ за п'ятьма напрямками.



1. Дослідження: технологічні прориви та їх наслідки.



2. Таланти: пропозиція, попит і кластери талантів.



3. Індустрія: великі платформи, фінансування, сфери інновацій.



4. Китай: темпи і специфіка розробки ШІ у цій країні.



5. Політика: громадська думка про ШІ, економічні наслідки і роль ШІ в геополітиці.

ЕП вивчила звіт і записала його ключові тези, які описують сучасні можливості ШІ.

ШІ в комп'ютерних іграх вчиться, як діти

У 2018 році ШІ досяг великого прогресу у сфері комп'ютерних ігор. Він став рівним або навіть сильнішим суперником для професійних кіберспортсменів у StarCraft II, Quake III Arena Capture the Flag, Dota2.

Чому це знакова подія? Розробники ШІ намагаються створити штучну систему, яка уміє вчитися, взаємодіючи з мінливим середовищем з величезною кількістю змінних.

Мова йде про ШІ, заснований на технології "навчання з підкріпленням" (reinforcement learning). Програма цілеспрямовано вивчає середовище методом проб та помилок і в результаті отримує винагороди та штрафи.

Автори звіту пояснюють, що більш важливим, ніж сенсаційний аспект "ШІ перемагає людей", є методи, за допомогою яких ШІ може досягати таких результатів.

Такими методами є навчання, засноване на грі, симуляція, комбінація гри і реального світу, дослідження, засноване на цікавості.

Розробники шукають відповідь на питання, чи можна тренувати ШІ за допомогою ігор. Як відомо, діти набувають складні навички, вивчаючи і застосовуючи різні моделі поведінки з низьким рівнем ризику, тобто під час гри.

Розробники компанії Deep Mind створили ШІ FTW (ForTheWin), який навчається під час гри і перемагає професійних кіберспортсменів джерело: deepmind.com

Проте високі результати ШІ навіть у складних стратегічних іграх не означають, що ШІ покаже високу ефективність в системах, що працюють в реальному світі.

"Дані, які генеруються у віртуальному середовищі, часто дешевші і доступніші, що підходить для експериментів, — каже Бенайч. — Однак ігри не зовсім точно імітують реальний світ і його численні нюанси. Це означає, що вони — відмінне місце для початку, але не кінцева мета".

Тим часом ШІ, заснований на технології навчання з підкріпленням, уже вийшов в реальний світ. Лабораторія навчання роботів Каліфорнійського університету в Берклі створила робота BLUE — це пара кінцівок, які симулюють руки людей. Вони мають сім ступенів свободи і можуть працювати з корисним навантаженням до 7 кг.

Університет спільно з некомерційною організацією OpenAI вчить робота переміщати фізичні об'єкти.

ШІ в медицині

Можливості ШІ, заснованого на технології глибокого навчання, успішно тестуються в медицині. ШІ вже досяг експертного рівня в діагностиці захворювань очей і рекомендаціях щодо їх лікування.

ШІ добре зарекомендував себе у сфері виявлення та класифікації серцевої аритмії на основі електрокардіограми.

Однак найбільш футуристично виглядає технологія ШІ, яка дозволяє синтезувати людську мову, "зчитуючи" нейронну активність слухової кори головного мозку.

Дослідники із Швейцарії, США та Німеччини вимірювали нервову активність п'яти пацієнтів, що лікуються від нападів епілепсії.

Під час замірів пацієнти безперервно слухали людське мовлення. ШІ, заснований на технології глибокого навчання, зміг синтезувати 75% мовлення, яке чули пацієнти.

Цей досвід показав великий потенціал у сфері створення комп'ютерних інтерфейсів на основі ШІ. Такі інтерфейси допоможуть паралізованим людям налагодити комунікацію із зовнішнім світом.

Ще одна розробка, заснована на нейронній мережі, дозволяє людям відновити контроль над паралізованими кінцівками. На відео це виглядає вражаюче.

Таланти й інвестиції

За результатами досліджень ШІ, список найпродуктивніших організацій очолює Google. Далі йдуть Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Університет Карнегі — Меллона, Каліфорнійський університет в Берклі.

Найпродуктивніші організації у сфері дослідження ШІ джерело: stateof.ai

Кількість зарахованих до університетів студентів, націлених на спеціальності в галузі ШІ, щороку зростає в кілька разів. Особливо швидке зростання спостерігається в Китаї.

Кількість студентів, які відвідують курси ШІ. Натисніть для збільшення джерело: stateof.ai

Обсяг інвестицій у сферу ШІ в світі швидко зростає. У 2018 році він становив 27 млрд дол, з них 55% — американські вкладення. Світові IT-гіганти щорічно купують десятки стартапів у сфері ШІ, витрачаючи на кожен сотні мільйонів доларів.

Комп'ютерний зір — найпопулярніша сфера ШІ щодо патентування. У сфері комп'ютерного зору найбільш популярним розділом для патентування є біометрія.

Шість прогнозів на найближчий рік

1. Світ накриє хвиля стартапів, заснованих на найбільш передових дослідженнях у сфері Natural Language Processing (розуміння людської мови штучним інтелектом). Усі ці стартапи протягом найближчого року можуть залучити понад 100 млн дол інвестицій.

2. Технологія автономного водіння залишиться на стадії R&D. Жоден автовиробник не забезпечить автономне водіння автомобілів на дистанції понад 15 млн миль у 2019 році, що еквівалентно дистанції, яку проїжджає 1 тис водіїв у Каліфорнії за рік.

Які автовиробники зірвали терміни запуску автопілота п'ятого рівня і коли їх конкуренти обіцяють запустити свої системи автопілота. Натисніть для збільшення джерело: stateof.ai

3. Компанії, що не входять до списку 2 тис найбільших публічних компаній світу за версією журналу Forbes, посилять свої політики безпеки щодо конфіденційності даних користувачів під час використання технологій машинного навчання.

4. Університети створять спеціальні ступені бакалавра у сфері ШІ.

5. Google зробить прорив у сфері апаратного забезпечення квантових обчислень. У результаті з'явиться щонайменше п'ять стартапів, які спробують створити технологію квантового машинного навчання.

6. У міру того як системи ШІ стають потужнішими, тема управління ШІ стає більш важливою. Тому як мінімум один великий розробник ШІ внесе суттєві зміни в модель управління ШІ.