Світовий банк: Зростання економіки України є стриманим і нестійким

Нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.

Про це розповіла в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач.

За її словами, в 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв може і не бути.

Інші сектори, які роблять великий внесок в зростання нашого ВВП, - це сектори, орієнтовані на внутрішнє споживання, що теж не найкращий з варіантів.

"Внутрішнє споживання не підвищує експортного потенціалу, не допомагає нам інтегруватися в глобальні ланцюжки доданої вартості, збільшити нашу конкурентоспроможність, підвищити продуктивність, тобто задіяти всі можливі механізми, які допомагають саме сталому розвитку", - вважає економіст.

На думку Головач, наразі державні інвестиції обмежуються переважно дуже високими витратами споживання: виплатами відсотків по боргу і соціальними витратами.

"По суті кошти, які могли б інвестуватися, ми проїдаємо. Дозволити собі нарощувати дефіцит бюджету Україна не може з огляду на високі виплати за державним боргом. Тому ми повинні докладати зусиль, щоб стабілізувати його на рівні 2-2,5% від ВВП", - заявила представник Світового банку.

Вона вважає, що Україна повинна зменшувати боргове навантаження, а це можливо лише за умови жорсткого контролю над дефіцитом бюджету.

"Вільного простору для маневру у нас не так вже й багато. І для того, щоб він з'явився, треба більш терпимо ставитися до поточних витрат держави", - заявила Головач.

"Заробітна плата в держсекторі як відсоток від ВВП зросла з 9,6% в 2016 році до 11% - в 2018 році. Якщо порівнювати з європейськими країнами, то і 9,6% - це багато, а 11% - це дуже багато. З одного боку, на ці витрати йдуть кошти, які могли б інвестуватися в інфраструктуру, а з іншого - вони формують попит в тих секторах, які не можуть забезпечити нам стійке економічне зростання і частково є факторами тиску на інфляцію", - резюмує економіст.

Нагадаємо:

У кінці квітня Нацбанк підтвердив свій макропрогноз: зростання реального ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться відповідно до 2,9% і 3,7%.

Інфляція становитиме 6,3% у цьому році і по 5% в 2020-2021 роках.

Держстат тежпокращив оцінку зростання ВВП в першому кварталі року.

Зростання ВВП України в 2018 році прискорилося до 3,3% при уповільненні інфляції до 9,8%.

Держстат України оцінив зростання ВВП у першому кварталі поточного року в 2,5%.

Інфляція за підсумками п'яти місяців становила 9,6% у річному вимірі.