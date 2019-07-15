Військова прокуратура активно розслідує турецьку закупівлю Порошенком рацій для армії

Минулого тижня Печерський районний суд м. Києва дозволив військовій прокуратурі Центрального регіону отримати від Ради нацбезпеки і оборони протоколи та рішення щодо формування потреби у засобах радіозв`язку іноземного виробництва, проведення їх випробувань, визначення та розрахунку їх вартості, формування ціни закупівлі радіостанцій за державним оборонним замовленням, отримання офсетних компенсацій та інше.

Про це повідомляє проект "Марлін" із посиланням на судові матеріали.

Мова йде, зокрема, про закупівлю радіостанцій турецького виробництва "Aselsan", яку в 2017 році українські чиновники вибрали на противагу ізраїльському виробнику "Elbit Systems".

У квітні 2018 року в журналі "Новое Время" вийшло розслідування, в якому стверджувалося, що чиновники Міністерства оборони України організували закупівлю турецьких радіостанцій на суму 100 мільйонів доларів попри те, що дані станції не пройшли випробування, а також не поміщаються в танки Т-64БВ, для яких їх і закуповували.

У матеріалах кримінального провадження, якими володіє проект "Марлін", зокрема йдеться про наявність 4-х контрактів, укладених упродовж 2017-2018 років між державним підприємством "Спецтехноекспорт" та Міністерством оборони України на постачання турецького обладнання. Усі угоди носять конфіденційний характер.

Також у наведених матеріалах йдеться про зацікавленість військової прокуратури зовнішньоекономічним контрактом, який був підписаний у жовтні 2017 року між ДП "Спецтехноекспорт" та компанією "Aselsan" в присутності президента України Петра Порошенка та президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо:

Міністерство оборони у березні 2019 року за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,2 мільйона гривень. Таким чином, Міноборони вперше купило рюкзаки вдвічі дешевші від "рюкзаків Авакова".

У квітні 2019 року ГПУ взялася за кіпрську "прокладку" через шкоду ЗСУ на десятки мільйонів.

Також у квітні 22 компанії-постачальника харчування для армії оштрафували за змову на тендерах.

У липні ДБР оприлюднило переговори Міноборони про браковані бронежилети.

Економічна правда