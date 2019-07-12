Новини 12 липня: обшуки в ДФС, тіньова економіка та ціни на електроенергію
Обшуки в ДФС. У Держбюро розслідувань розповіли, чому проводили обшуки у ДФС.
Про кумівство. До наглядової ради Приватбанку за квотою Зеленського увійшла подруга акторки "Кварталу".
Про держпідприємства. В Україні запустили портал онлайн-аналітики держпідприємств ProZvit.
Про економіку. Рівень тіньової економіки в Україні найнижчий із 2009 року.
Про прибутки. Приватбанк відзвітував про рекордний прибуток.
Про корупцію. Екс-керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів грн.
Про ринок землі. Відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%, вважають у ЄБРР.
Про ціни на електроенергію. Після запуску нового ринку ціни на електроенергію для промисловості зросли на 30%.
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Коломойський проти реформи енергоринку: що буде із "зеленою" енергетикою
Скандальне рішення Окружного адміністративного суду Києва заблокувало виплати виробникам "зеленої" енергії, у тому числі власникам домашніх сонячних електростанцій. Якими можуть бути наслідки для галузі і що робити?
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