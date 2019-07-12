Новини 12 липня: обшуки в ДФС, тіньова економіка та ціни на електроенергію

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Коломойський проти реформи енергоринку: що буде із "зеленою" енергетикою

Скандальне рішення Окружного адміністративного суду Києва заблокувало виплати виробникам "зеленої" енергії, у тому числі власникам домашніх сонячних електростанцій. Якими можуть бути наслідки для галузі і що робити?