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Коломойський проти реформи енергоринку: що буде з "зеленою" енергетикою

Коломойський проти реформи енергоринку: що буде з "зеленою" енергетикою

П'ятниця, 12 липня 2019, 09:00 - Микола Топалов
loda.gov.ua
Скандальне рішення Окружного адміністративного суду Києва заблокувало виплати виробникам "зеленої" енергії, в тому числі власникам домашніх сонячних електростанцій. Якими можуть бути наслідки для галузі і що робити?

"В Україні одні з кращих умов для інвестування в зелену енергетику. Ми збираємось їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур і посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє", — говорив під час нещодавньої зустрічі з представниками канадського бізнесу президент Володимир Зеленський.

Однак реальність виявилася трохи іншою. За декілька днів до цього Окружний адміністративний суд Києва, який ЗМІ небезпідставно називають найскандальнішим в Україні, ухвалив рішення, яке заблокувало компенсацію тарифу для виробників "зеленої" енергетики.

Суд виніс рішення за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" Ігоря Коломойського. Олігарх з самого початку відкрито виступав проти запровадження нового ринку електроенергії в запропонованому урядом Володимира Гройсмана варіанті.

Причина — за нового ринку значно підвищуються ціни на електроенергію для промислових споживачів, що в першу чергу вдарить по прибутковості феросплавного бізнесу групи "Приват".

Через це протистояння галузь відновлюваної енергетики може взагалі зупинитись, а Україна ризикує отримати величезну кількість судових позовів від міжнародних інвесторів.

З чого все почалось

Окружний адміністративний суд Києва 27 червня призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для компанії "Укренерго" на передачу електроенергії та надання допоміжних послуг.

У позовній заяві завод Коломойського посилається на рішення Конституційного суду. Той раніше постановив, що регулятор, який затвердив згадані тарифи НКРЕКП був створений у неконституційний спосіб.

Як зазначає позивач, Нацкомісія не мала повноважень встановлювати тарифи, тому її постанови є протиправними.

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Згадані тарифи для "Укренерго" були встановлені відповідно до нової методології, яку запровадили з 1 липня з початком роботи нової моделі ринку електроенергії. В чому принципова різниця? Тарифи, які діяли раніше, не передбачали фінансування послуг, які в новій моделі перейшли у відповідальність "Укренерго".

Тобто фактично рішення суду повернуло у законну площину тариф, який діяв до 1 липня, і який покриває лише власні операційні витрати "Укренерго", але не системні послуги, що з’явилися в зоні відповідальності компанії з початку місяця.

Які це послуги? По-перше, це компенсація технологічних втрат в мережах. У новій моделі "Укренерго" та розподільчі компанії будуть купувати електроенергію для покриття технологічних втрат у вільному ринку. По-друге, це плата за допоміжні послуги - цілий ряд технічних послуг, необхідний для коректної роботи об’єднаної енергосистеми України. По-третє, це компенсація або оплата ДП "Гарантований покупець" різниці між ринковою ціною електроенергії, виробленої з ВДЕ, та "зеленим" тарифом.

"Сьогодні тільки на 3 квартал у нас дефіцит коштів на компенсацію виробникам з ВДЕ становить близько 6,2 млрд грн", наголошує заступник директора "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Проблему посилює і новий порядок компенсації виплат "зеленим". До 1 липня ДП "Енергоринок", яке вже не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку, сплачувало виробникам енергії з відновлюваних джерел щокварталу.  Із запуском нового ринку за електроенергію "зеленим" повинна платити інша структура - ДП "Гарантований покупець", що отримує гроші від "Укренерго". Ці виплати повинні здійснюватись тричі на місяць.

Вони розраховуються на 10, 20 та 30 день місяця та сплачуються протягом 5 днів. Тобто перші гроші "зелені" повинні отримати не пізніше 15 липня, але без термінового вирішення проблеми жодних виплат не буде.

"Якщо вже зараз не будуть відновлені тарифи, наповнення фонду "Гарантованого покупця" є неможливим, відповідно і виплат не буде", пояснює заступник директора "Укренерго".

Тут і зараз

Опитані ЕП учасники ринку та експерти бачать два шляхи вирішення проблеми.

Перший спосіб апеляційні позови. За словами директора з розвитку "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олени Колтик, такі позови вже подали НКРЕ та "Укренерго".

"Так само компанії-учасники нашої асоціації будуть подавати позови з проханням долучити їх до справи як третю сторону, яка недоотримує прибуток від рішення суду", каже вона.

Директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець також заявив про подання апеляційної скарги та клопотання про прискорений розгляд справи.

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"Швидка подача апеляції і скасування цього рішення судом", підтримує такий варіант представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Проте судове засідання з цього приводу відбудеться аж 29  липня, а перші виплати "зеленим" необхідно здійснити вже на початку наступного тижня.

В такій ситуації тимчасовим, але дієвим може бути другий спосіб, який підтримали усі без виключення співрозмовники ЕП.

"Наше бачення оперативного вирішення даної ситуації це ухвалення повторного рішення щодо постанов про призначення тарифів, які скасував суд", заявила Колтик.

В "Українській асоціації відновлюваної енергетики" впевнені, що саме це тимчасове рішення може зупинити кризу в галузі відновлюваної енергетики. Погоджується із нею і представник президента.

"На сайті НКРЕ вже висить проект Постанови про нові тарифи для "Укренерго" з 1 серпня . Тобто, ця ухвала суду, найбільше, може прожити ще 29 днів. А з 1 серпня набуде чинності нова постанова і у серпні компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші і розрахується із всіма своїми контрагентами", каже Герус.

Рекомендований платіж

Ще один тимчасовий спосіб уникнення колапсу в енергетиці запропонувало "Укренерго". Так, компанія пропонує виставляти рахунки за свої послуги операторам систем розподілу та основним споживачам за старими тарифами, але у квитанції з'явиться нова графа.

"Через тимчасове припинення дії постанов № 954 та № 955, "Укренерго" виставлятиме рахунки за договорами на свої послуги по тарифу, який діяв до 1 липня — 57,40 грн за МВт-год", - заявили у компанії.

Водночас у рахунках з’явиться графа "Рекомендовано до сплати". У ній рахунок буде виставлятися за новими тарифами на ІІ півріччя 2019 року, що затверджені скасованими постановами.

"Укренерго" рекомендує сплачувати рахунки саме за тарифами, вказаними в новій графі. За твердженням компанії, це дозволить забезпечити виконання функцій, покладених на "Укренерго" у новому ринку, а відповідно — підтримувати операційну безпеку енергосистеми.

"У разі нестачі коштів компанія не зможе компенсувати гарантованому покупцю його витрати на сплату виробникам електроенергії з ВДЕ за "зеленим тарифом" та закуповувати значну частку електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах", — попередили у компанії.

Мільярди "у повітрі"

За останні 5 років у відновлювану енергетику України було інвестовано близько 2,5 млрд євро. Гроші у розвиток вкладали як вітчизняні, так і міжнародні фінансові установи.

За словами Колтик, якщо на ринку ВДЕ будуть невиплати, країна порушить зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами.

"По суті це означатиме не тільки погіршення інвестклімату, а й іміджу України, адже ми показуємо себе як ненадійного партнера, який не може забезпечити розвиток галузі і безпеку вкладених інвестицій", — додає вона.

Блокування роботи ринку електроенергії, серед іншого, може спровокувати подання позовів до України від міжнародних інвесторів. І такі приклади вже були.

"У 2015 році був подібний випадок, коли призупинили виплати вітровим і сонячним електростанціям. Тоді компанії отримали позови до суду", — згадує голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков.

"Позивачі виграли всі суди, всім повернули гроші, але протягом двох років жоден банк взагалі не розглядав Україну як потенційний ринок", — наголошує Андрій Конеченков.

За його словами, сьогодні є велика кількість компаній, які отримали фінансування та вже мають підписані контракти на постачання обладнання.

"Ситуація може повторитися. Компанії нестимуть величезні втрати, банки будуть висловлювати недовіру. І головне — потенційні інвестори просто загальмують розвиток інших проектів", — застерігає він.

Голова "Біоенергетичної асоціації України" Георгій Гелетуха прогнозує, що негативні наслідки на собі може відчути не тільки бізнес, а й населення.

"Ця ситуація є кризовою для біоенергетичного сектору. Всі наші проекти будуть зупинені, а нових ми не побачимо. При цьому 50% наших проектів генерують не тільки електроенергію а й теплову енергію, яка коштує дешевше, ніж вироблена з газу", — заявив Гелетуха.

"Якщо це все буде зупинено, нам знадобиться більше газу, за що заплатить і населення. Це буде стосуватися практично кожного", — підкреслює голова асоціації.

Не варто забувати й про те, що крім великих інвесторів, є ще майже 9 тисяч домогосподарств, які вклали кошти в домашні СЕС.

"Ці люди інвестували майже 180 млн євро. Рішення суду ставить під загрозу не тільки гроші великих інвесторів, а й рядових українців, які можуть втратити можливість інвестувати", — каже експерт з енергетичних питань Андрій Зінченко.

"Одна справа — слова про хороші інвестиційні можливості, а інша — дії. Цей суд — реалії нашого інвестиційного клімату", — додає він.

Усі без виключення учасники ринку, опитані ЕП, висловилися за скасування цього рішення і відновлення ситуації з розрахунками для "зелених".

Складність ситуації розуміє і представник президента, але наголошує, що колапсу не буде. "Це рішення щодо фінансових доходів однієї компанії. І воно не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій", — підсумував Герус.

Коломойський енергетика Зелений тариф Укренерго НКРЕ

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