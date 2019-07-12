До наглядової ради Приватбанку за квотою Зеленського увійшла подруга акторки "Кварталу" - ЗМІ

Колишня юристка "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка стала членом наглядової ради Приватбанку за квотою президента, виявилася подругою акторки Олени Кравець зі "Студії Квартал 95".

Про це пише НВ Бізнес.

Зазначається, що Мецгер була позначена на особистому фото Кравець в Instagram, датоване 2017 роком, де вони разом були на приватній вечірці.

Також журналісти знайшли спільне фото Кравець та Мецгер, завантажене у 2018 році в обліковий запис Facebook генерального директора Red Bull Україна Тетяни Лукінюк.

Крім цього, у Facebook Лукінюк є три спільних фото з Оленою Кравець і Юлією Мецгер, зроблених у 2015−2016 рр.

"Вони разом з членами родин та іншими людьми є на фотографіях з концерту Pianoboy, у кафе та в аеропорту Київ (Жуляни) перед відльотом до Дубаї", - пише видання.

"Відповідно до декларації Юлії Мецгер, як кандидата на посаду члена наглядової ради, її чоловіком є Євген Володимирович Мецгер. Скоріш за все, це заступник голови правління державного "Укрексімбанку". В його офіційній біографії є згадка про отриману вищу освіту в Криворізькому технічному університеті. Євген Мецгер та Олена Кравець - однолітки", - зазначають журналісти.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що членами наглядових рад державних "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента стали колишні співробітники "Укрексімбанку" Юлія Мецгер та Юрій Храмов.

Як повідомив у Facebook народний депутат Павло Різаненко, представником президента у наглядовій раді "Укрексімбанку" призначили Вікторію Страхову.