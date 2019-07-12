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Рівень тіньової економіки в Україні найнижчий із 2009 року - МЕРТ

П'ятниця, 12 липня 2019, 14:18

За розрахунками Міністерства економічного розвитку, у 2018 році рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткові пункти менше порівняно з 2017 роком.

Про це йдеться у звіті "Загальні тенденції тіньової економіки в Україні", який щокварталу оприлюднює Мінекономрозвитку.

Порівнюючи аналогічні показники попередніх років, міністерство зазначає, що це найнижчий рівень, починаючи з 2009 року.

"Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством", - зазначили у відомстві.

Більш детально про тенденції тіньової економіки, заходи з детінізації та поліпшення бізнес-клімату в Україні у звіті.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року рівень тіньової економіки в Україні знизився до 32% ВВП.

Найвищий рівень тіньової економіки, за даними Мінекономрозвитку, було зафіксовано у 2014 році: 43% від офіційного ВВП.

Читайте такожЩо таке тіньова економіка і як з нею боротися

Економічна правда

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економіка тіньова економіка МЕРТ

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