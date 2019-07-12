Після запуску нового ринку ціни на електроенергію для промисловості зросли на 30%

Середньозважена ціна електричної енергії для промислових споживачів в умовах нового оптового ринку за підсумками перших десяти днів роботи нової моделі зросла на 30% в порівнянні з ціною в червні.

Про це на прес-конференції повідомив глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми подивимося на реальні цифри першої декади, то зростання ціни для промислових споживачів набагато вище раніше озвучених прогнозів уряду на рівні 6,8%. Ми і регулятор прогнозували на рівні 40% і 42%. Фактичне зростання ціни для промспоживачів, приєднаних до мережі "Укренерго", або приєднаних за першим класом напруги до ОСР, в першій декаді липня становить 30 ", - сказав він.

"І тенденція поки що полягає в тому, що ця різниця буде продовжувати рости, якщо не внести зміни", - додав Ковальчук.

За даними "Укренерго", середньозважена ціна без урахування тарифу оператора системи розподілу, а також без урахування маржі постачальника електроенергії становила близько 2,08 тис грн за МВт-год (без ПДВ), що на 30% більше червневої ОРЦ на рівні 1,62 тис грн за МВт-год.

Дана розрахована сума є усередненою для споживачів першого і другого класу.

На думку Ковальчука, основною причиною значного зростання є неправильна модель покладання публічних спеціальних зобов'язань як на НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" з постачання електроенергії населенню, так і на "Укренерго" по компенсації вартості "зеленої" енергії.

"НАЕК "Енергоатом", який в попередні періоди виробляв найдешевшу енергію, був повністю виключений з ринку двосторонніх договорів для промислових споживачів ... Якби "Енергоатом" був в ринку, а на "Укренерго" були покладені зобов'язання компенсувати ''зеленим", зростання було б набагато меншим. Можна було б говорити про зміну ціни на кілька відсотків", - сказав Ковальчук.

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Нагадуємо:

Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.