В Україні запустили портал онлайн-аналітики держпідприємств ProZvit

В України презентували портал онлайн-аналітики державних підприємств ProZvit, на якому можна перевірити, чи є підприємство прибутковим та який фінансовий результат отримало за рік.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Раніше вся звітність державних підприємств була паперовою і лежала в архівах міністерств, а відтепер усі держпідприємства звітують в електронній формі і фінансові показники їхньої діяльності агрегуються на порталі ProZvit", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Загалом на порталі зібрані фінансові показники понад 3500 підприємств, що перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади.

Із початку 2019 року заповнення бази порталу стало обов’язковим для всіх держпідприємств України. Вони подають до бази всі форми фінансової звітності, а також фінансові плани.

На порталі можна дізнатись: загальну кількість держпідприємств усіх форм власності, з них - кількість працюючих, кількість таких, що подали звітність за обраний період, кількість прибуткових і загальну суму фінансового результату по цих підприємствах.

Також на порталі є посилання на аналітичні звіти щодо найбільших державних підприємств України ТОП-100, починаючи з 2014 року.

"Тепер ці та інші показники на рівні країни, регіону або окремих державних підприємств доступні будуть на порталі ProZvit, щоб кожен міг побачити їх та проаналізувати у будь-який зручний час", - додав Кубів.

Як зазначив перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов, цей портал дає доступ до відкритих даних держави, що, за його словами, "є потужним антикорупційним запобіжником".

Нефьодов також розповів, що на початку реформи держпідприємств не було навіть зрозуміло, скільки їх в Україні, які з них працюють, які ні. Тому міністерство вперше почало аналізувати стан державного сектору.

"В ручному режимі ми збирали, агрегували і аналізували дані по всіх підприємствах. Сьогодні шляхом еволюційних перетворень у ході реформи ми прийшли до запуску потужного онлайн-сервісу, що зробить процес управління державним сектором економіки більш зручним та ефективним", - резюмував Нефьодов.

Ознайомитись детально із порталом та його можливостями можна за посиланням.

Нагадаємо:

Як повідомлялося у жовтні 2018 року, Міністерство інфраструктури не контролювало діяльність близько 77% госпсуб'єктів, які відносяться до сфери його управління, через що держбюджет втрачає додаткові доходи.

Також раніше повідомлялося, що 100 найбільших держкомпаній України за результатами 2017 року отримали 44,4 млрд грн прибутку.

Економічна правда