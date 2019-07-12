Відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1% — ЄБРР

Чинна ситуація з відсутністю ринку землі та знижує український ВВП приблизно на 1%.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Сергій Гурієв.

"Це, безумовно, один із драйверів зростання. І різні оцінки говорять про те, що чинна ситуація з відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на один відсоток", - підкреслив він.

За його словами, скасування мораторію на продаж землі і запровадження прозорого ринку в Україні наразі можливо зробити прозорим шляхом - через систему "Prozorro.Продажі".

Гурієв також зазначив, що українцям не варто боятися запровадження ринку землі.

"Мені здається, народові треба пояснити, що таке земельна реформа. Чинна ситуація не сприяє благополуччю людей, які живуть і працюють на землі. Той факт, що землю не можна використовувати в якості застави, не можна продати, означає, що продуктивність сільського господарства нижча, ніж могла би бути", - заявив головний економіст ЄБРР.

Нагадаємо:

Провідний спеціаліст фінансового сектору Світового банку Ваге Варданян заявив, що купити землю після скасування мораторію землі малим господарствам буде простіше - фермери зможуть отримати широкий доступ до банківських позик.

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