У Держбюро розслідувань розповіли, чому проводили обшуки в ДФС

Держбюро розслідувань розслідує можливі незаконні дії топ-посадовців ДФС - чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з виробників тютюнової продукції.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції.

Крім того, керівництвом ДФС прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 12 липня слідчі провели обшуки у Державній фскальній службі та на Харківській митниці ДФС та вилучили документи в Головному управлінні ДФС у Харківській області.

ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 2. ст. 367 ККУ (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що ДБР проводить обшуки у Державній фіскальній службі.

Повідомлялось, що слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс"(виробник тютюнової продукції) та Україною.

У 2015 році "Філіп Морріс Україна" почала застосовувати спеціальний митний режим переробки на митній території України для подальшого експорту продукції.

Для цього компанія отримала відповідний дозвіл від Харківської митниці ДФС.

В рамках цього режиму "Філіп Морріс Україна" отримала право на умовне звільнення від українського ввізного мита та інших податків на імпорт матеріалів для переробки компанією сировини, продукція з якої підлягала реекспорту.

Загальна вартість готової продукції, яка була виготовлена ​​й експортована в режимі переробки на митній території України протягом квітня 2015 - березня 2016 року, становила 87 млн ​​євро.

У березні 2016 року, коли термін дії дозволу на застосування митного режиму переробки майже закінчився, Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області ініціювало податкову перевірку з метою поставити під сумнів правомірність застосування режиму до операцій, здійснених "Філіп Морріс Україна" в режимі переробки.

За результатами перевірки компанія отримала податкові повідомлення–рішення на загальну суму 635 млн грн, що включає донарахування ввізного мита, додаткове ввізне мито, ПДВ, штрафи і пені.

Після безуспішного оскарження в адміністративному порядку в органах ДФС, а також в суді першої інстанції, чотири компанії Філіп Морріс ("Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (США)", "Філіп Морріс Глобал Брендс Інк." (США), "Філіп Морріс Брендс Сарл" (Швейцарія), "Філіп Морріс Україна") подали уряду України Повідомлення про інвестиційний спір.

5 грудня 2018 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про підписання мирової угоди між згаданими компаніями і державою Україна.

У квітні 2019 року стало відомо, що судова справа між Державною фіскальною службою і "Філіп Морріс Україна" на 635 мільйонів гривень закрита внаслідок скасування податкових повідомлень–рішень.

Економічна правда