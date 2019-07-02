Завод Коломойського хоче заблокувати реформу енергоринку

Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

Про це свідчить ухвала суду від 27 червня.

У позовній заяві завод Ігоря Коломойського посилається на рішення Конституційного суду, який постановив, що НКРЕКП, яка затвердила тарифи для "Укренерго", була створена у неконституційний спосіб, а її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

Позивач вважає, що Нацкомісія не мала повноважень встановлювати відповідні тарифи, тому її постанови є протиправними.

Нікопольский завод феросплавів" нагадав, що у грудні 2018 року НКРЕКП встановила тариф на передачу електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління на 2019 рік на рівні 59,26 грн /кВт год (без ПДВ).

Проте 7 червня НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії на друге півріччя до 347,43 грн / кВт-год (без ПДВ) та встановила тариф на послуги з диспетчерського управління на рівні 8,9 грн / МВт-год (без ПДВ).

"Вартість електричної енергії та супутніх послуг, зокрема і послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, є критичним для АТ "НЗФ", оскільки в структурі собівартості продукції AT "НЗФ" ці витрати є найбільшими", - йдеться у документі.

У суді заявили, що, таким чином, за рахунок завищеного тарифу на передачу електроенергії відбувається перехресне субсидування між користувачами системи, що створює нерівні умови на ринку, як для виробників, так і для споживачів. Це, на думку суду, суперечить закону про "Про ринок електричної енергії".

Водночас в "Укренерго" заявили, що таке рішення суду унеможливлює функціонування нової моделі ринку.

"Рішення суду призведе до колапсу нового ринку електроеергії. Оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку.

Раніше в нашому тарифі втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані. Вони покривалися за рахунок ДП "Енергоринок", яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку. Через "Енергоринок" сплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють за гарантованим зеленим тарифом (ВЕС, СЕС та інші ВДЕ)", - заявив керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Нагадуємо:

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Економічна правда