Ціни на електроенергію для маленьких компаній виростуть на 10-25% — ЗМІ

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Про це свідчить порівняльний аналіз, проведений агентством "Інтерфакс-Україна".

ПУП в оприлюднених розцінки надають структуру вартості своїх послуг.

Зокрема, її основна складова - прогнозна оптово-ринкова ціна - в III і IV кварталах зростає в порівнянні з першим півріччям на 6% - з 1618,4 до 1712-1722 грн (постачальники вказують різні рівні) за МВт-год (без ПДВ).

Тарифи на постачання і розподіл е/е залишаються незмінними.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, має намір підвищити тарифи на розподіл е/е, відповідний проект постанови було схвалено на засіданні 24 червня.

При цьому багато ПУП вказують, що в разі перенесення наміченого на 1 липня запуску нової моделі ринку е/е оприлюднені ціни на їхні послуги будуть змінені.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е.

Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - починає процес ліквідації.

Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).