Наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала оновлений склад правління
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, у якому пропонується залишити головою НАК Андрія Коболєва.
Про це свідчать дані із адресованого уряду листа НАК, яке є у розпорядженні редакції ЕП.
"Цим листом повідомляємо про нашу пропозицію зберегти поточний кількісний склад правління", — зазначається у документі.
Водночас було запропоновано припинити повноваження членів правління Олега Прохоренко і Юрія Колбушкіна.
Персональний склад правління за пропозицією НАК:
Голова правління — Андрій Коболєв.
Перший заступник голови правління — Сергій Перелома.
Заступник голови правління — Сергій Коновець.
Члени правління — Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко, Микола Гавриленко.
Як повідомлялося, рішення щодо продовження на рік контракту із главою правління НАК Коболєвим Кабінет міністрів буде приймати на засіданні 20 березня.
Нагадаємо:
Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Водночас Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.
Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".
У свою чергу Коболєв наголосив на тому, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради НАК.
У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".
Пізніше на прес-конференції глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.
13 березня Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала продовжити контрактіз Коболєвим щонайменше на рік — до 2020 року.
Економічна правда
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