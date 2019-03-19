Наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала оновлений склад правління

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, у якому пропонується залишити головою НАК Андрія Коболєва.

Про це свідчать дані із адресованого уряду листа НАК, яке є у розпорядженні редакції ЕП.

"Цим листом повідомляємо про нашу пропозицію зберегти поточний кількісний склад правління", — зазначається у документі.

Водночас було запропоновано припинити повноваження членів правління Олега Прохоренко і Юрія Колбушкіна.

Персональний склад правління за пропозицією НАК:

Голова правління — Андрій Коболєв.

Перший заступник голови правління — Сергій Перелома.

Заступник голови правління — Сергій Коновець.

Члени правління — Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко, Микола Гавриленко.

Як повідомлялося, рішення щодо продовження на рік контракту із главою правління НАК Коболєвим Кабінет міністрів буде приймати на засіданні 20 березня.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Водночас Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".

У свою чергу Коболєв наголосив на тому, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради НАК.

У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Пізніше на прес-конференції глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

13 березня Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала продовжити контрактіз Коболєвим щонайменше на рік — до 2020 року.

Економічна правда