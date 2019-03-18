Кабмін близький до продовження контракту з Коболєвим

Кабінет міністрів на засіданні 20 березня буде приймати рішення щодо продовження на рік контракту із главою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Про це "Економічній правді" стало відомо із власних джерел.

За даними джерел ЕП, відповідна домовленість між урядом і Наглядовою радою НАК була досягнута після перемовин 15 березня.

Також із власних джерел ЕП стало відомо, що в уряді таку можливість не відкидають. Водночас зазначається, що наразі немає кінцевих домовленостей між Кабміном і НАК.

"Начебто є три пункти, за якими вони ще не дійшли згоди — це заробітна плата, домовленості щодо анбандлінгу та видобутку газу", — повідомило джерело.

У "Нафтогазі" цю інформацію не коментують.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що новий контракт із головою правління "Нафтогазу", який підпишуть після проведення конкурсу, передбачатиме ринкову зарплату та чіткі вимоги до діяльності компанії.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Водночас Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".

У свою чергу Коболєв наголосив на тому, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради НАК.

У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Пізніше на прес-конференції глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

13 березня Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала продовжити контракт із Коболєвим щонайменше на рік — до 2020 року.

Економічна правда