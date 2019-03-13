Наглядова рада "Нафтогазу" рекомендує продовжити контракт з Коболєвим

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року.

Про це йдеться у відповідному листі "Нафтогазу", яке є у розпорядженні ЕП, адресованому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

Як зазначається у документі, таке рішення Наглядова рада НАК прийняла одностайно.

"Наглядова рада одностайно прийняла рішення про здійснення подання уряду щодо продовження строку повноважень Коболєва А. В. на посаді голови правління "Нафтогазу" щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року", — йдеться у листі.

Рівень заробітної плати, зазначається у документі, становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом. При цьому Коболєв, у разі поновлення на посаді, не отримуватиме щомісячні та квартальні премії. Водночас, він зможе розраховувати на щорічну премію за певних умов.

"Премія за результатами роботи за рік буде виплачуватись лише за умови, що буде виконано ряд ключових показників виконання, першим і найважливішим з яких є створення до 1 січня 2020 року оператора ГТС, готового до сертифікації, а другим — нарощування видобутку газу протягом року", — зазначається у листі.

Як уточнили у листі, премія не буде виплачуватись, доки не буде затверджено фінансовий план "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати глави правління "Нафтогазу". Водночас Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАК вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу".

За словами Коболєва, призначати, звільняти, змінювати зарплату, виписувати премії – це повноваження винятково Наглядової Ради НАК.

У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

На прес-конференції глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

Нещодавно Гройсман назвав умови контракту з новим головою правління "Нафтогазу", серед яких — ринкова зарплата і чіткі вимоги до діяльності компанії.

Економічна правда