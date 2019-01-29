Новини дня: про зарплату Коболєва, "євробляхи" та заборону пластикових пакетів

Про зарплату Коболєва. Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв збирається спрямувати на благодійнйсть усі доходи, які він отримає на своій посаді в держкомпанії.

Про зарплати. Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

Про податкову соціальну пільгу. Право на податкову соціальну пільгу мають громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітьми.

Про імпорт газу. У 2018 році імпорт газу скоротився в порівнянні з 2017 роком на 24,8% - з 14,1 мільярда кубічних метрів до 10,6 мільярда кубометрів.

Про арешт російських банків. Верховний суд дозволив арештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму і "націоналізовані активи".

Про заборону пластикових пакетів. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9507, який пропонує заборонити продавати пластикові пакети в магазинах.

Про продаж сигарет. Експорт тютюнової продукції за 2018 рік приніс Україні 340 мільйонів доларів, що на 15,9% більше, ніж в 2017 році.

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