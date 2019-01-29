Як отримати податкову соціальну пільгу

Право на податкову соціальну пільгу мають громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітьми.

Про це розповіла заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податку з доходів фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Тетяна Федченко, повідомляє прес-служба ДФС.

"Громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітьми мають право на податкову соціальну пільгу. Щоб її отримати та, відповідно, зменшити свої податкові зобов’язання, людина повинна подати заяву до бухгалтерії підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зі слів Федченко, соціальна пільга – це можливість платника зменшити нараховану суму місячної зарплати на розмір такої пільги. Тобто зарплата зменшується на суму пільги і лише після цього оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Пільга становить 50% місячного розміру прожиткового мінімуму для дієздатних осіб, встановленого на 1 січня звітного податкового року. У 2019 році це – 960,5 грн (50% від 1921 грн прожиткового мінімуму для дієздатних осіб станом на 1 січня 2019 року).

Право на таку пільгу має кожна працююча людина, яка отримує заробітну плату та є платником податку на доходи фізичних осіб. Однак при цьому особа має відповідати певним умовам.

По-перше, податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої місячної зарплати, якщо її розмір не перевищує суму, яка дорівнює місячному прожитковому мінімуму, що діє на 1 січня звітного року для дієздатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до 10 гривень. У 2019 році сума обмеження становить 2,69 тис грн. По-друге, пільга застосовується лише до заробітної плати та не стосується інших доходів.

"Тобто підприємці не можуть претендувати на податкову пільгу. Також вона не стосується сум, отриманих від проведення незалежної професійної діяльності (нотаріуси, адвокати тощо)", – зауважила Федченко.

По-третє, пільга починає застосовуватися роботодавцем з дня отримання від платника заяви і документів, які підтверджують право на її використання.

По-четверте, пільга не застосовується, якщо працівник, окрім зарплатні, отримує виплати з бюджету у вигляді стипендії, грошового або майнового забезпечення учня, студента, аспіранта тощо.

П’ята умова – податкова пільга надається тільки за одним місцем роботи.

"Якщо особа працює на кількох підприємствах, вона може обрати, де їй вигідніше скористатися правом на пільгу, та подати роботодавцю письмову заяву", – зазначила Федченко.

Вона також підкреслила, що деяким категоріям платників податкова соціальна пільга надається у більшому розмірі, ніж зазвичай. Це – студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти, чорнобильці І та ІІ категорій, інваліди І та ІІ груп, а також ветерани війни, зокрема, учасники бойових дій. Для батьків неповнолітніх дітей передбачено особливий порядок надання пільги. Вона надається обом батькам, а якщо в сім’ї двоє та більше дітей до 18 років, пільга надається на кожну дитину.

Наприклад, для матері з двома дітьми вона становитиме не 960,5 грн, а 1,92 тис грн, з трьома - 2,88 тис грн. При цьому лише для одного з батьків граничний розмір зарплати, який дає право на пільгу, збільшується в залежності від кількості дітей у віці до 18 років.

Економічна правда