У Раді зареєстрований законопроект про заборону пластикових пакетів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9507, який пропонує заборонити продавати пластикові пакети в магазинах.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Пропонується заборонити реалізацію надлегких і легких пластикових пакетів. Виняток - біорозкладні пакети і надлегкі пакети для м'яса, риби і сипучих продуктів.

Крім того, законопроект передбачає обов'язкове маркування пластикових пакетів.

Ініціаторами законопроекту виступило 60 народних депутатів, в тому числі - Мустафа Найєм, Борислав Береза, депутати з фракції "Самопоміч".

У пояснювальній записці нагадують, що 24 жовтня 2018 року Європарламент остаточно заборонив цивільний обіг окремих видів продукції з поліетилену. Таке рішення викликано загрозою глобальної екологічної катастрофи, пов’язаної з використанням людьми пластику.

Щороку лише в країнах Європейського союзу використовуються більше близько мільйону тонн одноразових поліетиленових пакетів. В Україні людина щороку викидає близько півтисячі пластикових пакетів.

Автори законопроекту також апелюють до досвіду інших країн - у Франції, Італії, Сингапурі заборонено використовувати будь-які пластикові пакети, в Ірландії, Латвії та Данії для торговельних організацій встановлений податок на пластикові мішки, обмеженим є обіг пластикових пакетів в Австралії та у Китаї. А в Танзанії передбачена кримінальна відповідальність за реалізацію пластикових пакетів, що передбачає ув’язнення до одного року.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2019 року в Молдові заборонили використання одноразових поліетиленових пакетів у роздрібній торгівлі.

Нещодавно найбільші світові виробники споживчих товарів, включаючи Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever та інші компанії представили інтернет-платформу Loop, яка дозволить знизити залежність від одноразової упаковки.