Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч

Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на дані Держстату.

"Середня заробітна плата в Україні в грудні сягнула 10573 грн, що в 2,8 раза більше за показник мінімальної зарплати. Як свідчать дані Державної служби статистики України, зростання реальної зарплати за грудень до листопада становило 14,5%. Зростання по року – 9,7%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в галузевому розрізі зарплати в промисловості в грудні становили у середньому 11 563 грн. Суттєво вищими за середні були зарплати в секторі ІТ (15 518 грн), науково-технічній діяльності (15 490 грн), страховій діяльності (понад 18 тис. грн). У регіональному розрізі найбільший показник середньої зарплати зафіксовано в Києві – 16,5 тис грн.

В уряді зауважують, що досягнутий показник середньої зарплати цілком відповідає розрахункам та прогнозам Кабінету міністрів. Глава Уряду наголошував, що показник у 10 тис. грн – це орієнтир, який буде досягнутий за підсумками року.

Він також зазначав, що у 2019 році показник середньої зарплати прогнозується на рівні 10,5 тис. грн, хоча за умови зростання економіки він може бути й вищим.

Таку ж тенденцію підтверджували у своїх прогнозах представники ділових кіл. Так, 83% компаній – членів Американської торговельної палати – очікують у 2019 році зростання кількості робочих місць та рівня зарплати. Представники Європейської Бізнес Асоціації говорили про зростання в середньому на 10-15%.

Нагадуємо:

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Протягом січня-жовтня 2018 року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.

Економічна правда