Україна збільшила продажі сигарет в інші країни

Експорт тютюнової продукції за 2018 рік приніс Україні 340 мільйонів доларів, що на 15,9% більше, ніж в 2017 році.

Про це повідомляє Delo.ua.

У 2018 році Україна виробила 84,1 млрд штук сигарет з вмістом тютюну з фільтром і без фільтра. Це на 8 млрд штук або на 8,6% менше, ніж в 2017 році. З цієї кількості 29,5 млрд штук було реалізовано на експорт.

Також було імпортовано сигарет на 50 млн доларів, що на 7,5% менше, ніж в 2017 році. Найбільше імпортовано сигарет з Німеччини і Швейцарії на 19,6 млн доларів і 10,6 млн доларів відповідно.

Що стосується експорту, то лідерами стала Грузія і Японія, в які було експортовано продукції на 130 млн доларів і 71 млн доларів відповідно.