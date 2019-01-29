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Україна скоротила імпорт газу на 25%

Вівторок, 29 січня 2019, 10:50
 

У 2018 році імпорт газу скоротився в порівнянні з 2017 роком на 24,8% - з 14,1 мільярда кубічних метрів до 10,6 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що поставки здійснювалися винятково з європейського газового ринку.

"Імпорт скоротили обидві ключові категорії імпортерів: "Нафтогаз" - з 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) і приватні компанії - з 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3 %)", - сказано в повідомленні.

В цілому в 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній (у 2017 році - 67 компаній).

"Нафтогаз" закуповував природний газ у 2018 році у 18 європейських компаній-постачальників (у 2017 році - у 13 компаній).

 

"Жодна з цих компаній не постачала більше 30% обсягу імпортованого "Нафтогазом" газу. "Нафтогаз" вже четвертий рік не закуповує газ у "Газпрому", який відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу за обсягами і умовами поставки", - відзначають в НАК.

Нагадуємо:

За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів.

Економічна правда

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