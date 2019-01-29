Верховний суд дозволив арештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму і "націоналізовані активи".

Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Згідно з повідомленням, в липні 2018 року 18 юридичних осіб та одна фізична особа попросили Апеляційний суд Києва визнати і дозволити виконання рішення Арбітражного суду в Гаазі (Нідерланди) від 2 травня 2018 року у справі щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за активи в окупованому Криму.

У заяві стверджувалося, що на території України є майно боржника. Заявник просив накласти арешт на іменні акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".

Апеляційний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову і заяву про визнання і дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду.

Верховний суд розглянув скарги і постановив залишити в силі друге рішення Апеляційного суду Києва. У той же час скарга на постанову про забезпечення позову задоволена частково. Остаточне рішення буде опубліковане 1 лютого.

Нагадуємо:

Апеляційний суд Києва 5 вересня вирішив накласти арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Це визначення було прийнято в зв'язку з заявою про забезпечення позову про визнання і виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.

Ухвалою суду від 5 вересня ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку також було заборонено здійснювати ліквідацію або реорганізацію юридичної особи, здійснювати будь-які дії, спрямовані на відчуження належного банкам рухомого і нерухомого майна, в тому числі, за договорами купівлі-продажу, обміну, дарування і т. д.

Однак це визначення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

Гаазький арбітраж раніше повідомив про винесення рішення на користь позивачів у цій справі, проте його деталі були відсутні. Згідно з регламентом UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 року, який посилався арбітраж, арбітражне рішення викладається в письмовій формі і є остаточним обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язуються виконувати арбітражне рішення без зволікання.

Зазначений вище розгляд було ініційовано позивачами проти РФ 19 червня 2015 року на підставі угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 про захист інвестицій російсько-українського двостороннього інвестдоговору (ДІД) і відповідно до регламенту UNCITRAL.

Позивачі стверджували, що РФ порушила свої зобов'язання шляхом прийняття з серпня 2014 року заходів, які перешкоджали їх інвестиціям в об'єкти нерухомості, що знаходяться в Криму, і в кінцевому рахунку привели до експропріації цих інвестицій.

Серед позивачів, зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

Економічна правда