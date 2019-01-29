Кінець близько. Як "позбутися" авто на єврономерах

Кількість розмитнених євроблях б’є рекорди, але чимало українців і досі вагаються, чи варто їм сплачувати митні платежі. Які ж тоді варіанти у них є?

У власників авто на європейських номерах залишилося менше чотирьох місяців на розмитнення.

Пільговий період, за яким можна сплатити удвічі менший акцизний податок, добігає кінця 22 лютого. А 24 травня спливає так званий перехідний період , протягом якого "бляхарі" можуть вільно пересуватись на єврономерах.

Після цього правоохоронці обіцяють жорстко реагувати на всі випадки порушення податкового та митного законодавства.

За пільговими умовами українці вже встигли оформити понад 30 тисяч авто. Оптимістичний прогноз — до кінця перехідного періоду українські номери отримають 250-300 тисяч машин.

При цьому представники відомої всім організації "Авто Євро Сила", лідер якої нещодавно оголосив про свій намір балотуватися у президенти, продовжують шукати обхідні шляхи. Нещодавно вони заявили, що підготували спеціальні вказівки , які передали керівникам своїх філій у всіх областях.

Вказані інструкції повинні "допомогти користувачам авто на "єврономерах" в законному полі захистити себе від "драконівських" штрафів та продовжити боротьбу за доступне розмитнення". Вдасться їм це зробити, чи ні — покаже час.

У будь-якому випадку це ризикована стратегія і підійде вона не всім. Які ще варіанти тоді є у власників "євроблях"?

Насправді, їх декілька, але жоден із запропонованих способів не передбачає можливості опинитися "в плюсі". Йдеться про те, щоб не втратити все, або в кращому випадку "вийти в нуль".

Заплати податки і спи спокійно

Перший варіант, який так чи інакше розглядають всі користувачі "євроблях" — легалізація авто через розмитнення. Він підходить як тим, хто планує залишити транспортний засіб собі, так і тим, хто хоче в подальшому машину продати.

Одна з головних проблем — далеко не кожен може знайти реального власника та зняти авто з реєстрації, що є першим та обов’язковим кроком на шляху розмитнення.

Інший момент — чи доцільно взагалі такий транспортний засіб реєструвати на українських номерах. Усе залежить від віку автівки та об’єму двигуна, а враховуючи, що старих машин більше, розмитнення для їх власників може виявитися непідйомним.

Порахувати це кожен може самостійно. Для цього треба скористатися спеціальним калькулятором .

Загалом ЕП уважно слідкувала за темою "євроблях", тому якщо у вас залишились питання щодо того, які податки треба сплатити, що треба зробити перед розмитненням та якими будуть штрафи за порушення, радимо прочитати наші попередні тексти. Усі вони досі є актуальними.

Залишити за кордоном

Велика кількість нерозмитнених авто вимушено доживуть свій вік в прикордонних зонах Польщі, Угорщини або інших європейських країн, що межують з Україною. На це є як мінімум дві причини.

По-перше, з моменту набуття чинності законів про "євробляхи" — 25 листопада — резидентам України заборонили ввозити такі авто без сплати митних платежів або грошової застави, яка майже дорівнює вартості розмитнення.

Ця норма автоматично відсікла величезну кількість машин, власники яких були за кордоном та не планували або не мали змогу сплатити всі податки.

По-друге, якщо громадянин завіз авто за так званою "транзитною схемою" та оформив його на своє ім’я, в нього скоро можуть виникнути проблеми із законом.

"Якщо машину завіз іноземець, її спокійно можна здати на "розборку" або металобрухт, вона на вас не оформлена. Правоохоронці шукають "верблюда", який завіз 100-200 авто", — пояснює голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

"А якщо ви засвітили своє прізвище, то на вас може очікувати величезний штраф. Якщо його не сплатити, то вас можуть не випустити за кордон. Тому краще вивезти таке авто і зняти з себе відповідальність", — додав він.

Останнім часом такі випадки масово трапляються в прикордонних селах та містечках чучідніх держав, де машини кидають просто на узбіччях доріг або на парковках супермаркетів, перетворюючи їх на звалища.

Дехто планує повернутися та розмитнити авто, інші — кидають їх назавжди. Є й такі, хто хоче врятувати хоч маленьку суму вкладених коштів шляхом продажу. Але в кращому випадку отримати вдасться від 100 до 300 євро, оскільки покинутих авто уже тисячі.

Продати на запчастини

Якщо у вас достатньо вільного часу, "євробляху" можна розібрати та продати придатні для використання запчастини.

Звичайно, повністю "відбити" вартість машини навряд чи вийде, але це в рази вигідніше, ніж просто здати "залізного коня" на металобрухт.

На спеціальних майданчиках за авто в залежності від його стану можна отримати від 300 до 1300 доларів. Набагато вигідніше самостійно розібрати транспортний засіб та продати справні запчастини на спеціальних сайтах. Попит на такий товар є завжди.

Що може зацікавити потенційних покупців? В першу чергу це справний двигун, колеса, неушкоджене скло, радіатор та трансмісія.

Окремий лот — салон автомобіля. В залежності від стану та моделі машини за нього можна отримати непогану суму. Інші металеві складові можна здати на металобрухт.

Перед тим як розбирати авто варто подумати, чи буде витрачений час відповідати тій вигоді, яку ви отримаєте. Звичайно, набагато простіше і безпечніше відправити на брухт цілий автомобіль.

Здати на металобрухт або утилізувати

Такий варіант підійде власникам старих "відпрацьованих" авто або тих, що побували в ДТП. Збагатитися не вийде, але врятувати декілька тисяч гривень цілком можливо.

Як зазначалося раніше, перед тим, як здати машину на металобрухт, краще продати придатні запчастини на спеціальних сайтах. Якщо здавати машину в повному зборі, то можна отримати від 3,5 до 5 тисяч гривень за тонну.

Якщо ж "роздягнути" авто та відділити скло, пластик, гуму, рідини і метал, то винагорода суттєво зросте. Вартість брухту чорних і кольорових металів в різних областях України відрізняється, тому розрахувати точну суму, яку можна отримати за те чи інше авто дуже складно.

Наприклад, у Києві вартість тони чорного металу коливається в межах від 4 до 7 тисяч гривень в залежності від майданчику, а кілограм алюмінію коштує від 30 до 60 гривень. Тому кожен, знаючи характеристики свого авто може самостійно розрахувати, скільки він отримає за свого "залізного коня".

Інший шлях — утилізація. Такий варіант, на думку опитаних ЕП експертів, є найменш імовірним. Перш за все, щоб зробити все відповідно до букви закону, машину треба зняти з обліку, що буде непросто.

"Закон про утилізацію в Україні є, але він не виконується. На сьогодні утилізація у нас працювати не буде. Немає стимулюючого фактору, не передбачено жодних компенсацій", — заявив Назаренко.

Крім того, за його словами, існує в Україні і проблема з утилізаційними центрами.

"Навіть якщо громадянин захоче здати своє авто на утилізацію, то нема куди здавати. І я розумію, чому такі центри не будують. Якщо ви захочете такий об’єкт побудувати, у вас не буде клієнтів, тому що людям вигідніше здати авто на "розборку" або металобрухт, що вони і будуть робити в даному випадку", — пояснює Назаренко.

Зробити клумбу

Можливий і інший сценарій, за яким деякі "європейські" авто доживуть свій вік на задньому подвір’ї у вигляді клумби. Забігаючи наперед, зазначимо, що такий розвиток подій для них не є найгіршим.

Річ у тім, що вік великої кількості "євроблях" в Україні перевищує 15 років, вони були куплені за 1,5-2 тисячі євро та вже служать своїм господарям по 2-3 роки. А можливо і більше.

Якщо врахувати, що будь-яке авто за рік експлуатації втрачає від 1 до 2 тисяч євро своєї вартості, то такий фінал виглядає не таким вже й трагічним. А якщо додати, що подальша експлуатація "відпрацьованого авто" може загрожувати штрафом в 170 тисяч гривень, питань залишається ще менше.

Варто відзначити, що більшість "євроблях" з самого початку купувалися як тимчасовий транспортний засіб, а їхні власники прекрасно розуміли, що рано чи пізно все може скінчитися.

Судячи з риторики влади, перехідний період продовжений не буде і вже з 24 травня поліція почне зупиняти, штрафувати та відправляти авто порушників на штраф-майданчики.

Тому у водіїв "євроблях" є трохи більше трьох місяців на те, щоб обрати найбільш прийнятний для себе варіант.

Єдине, чого робити точно не варто — залишати авто на подвір’ї багатоповерхівки або на узбіччі дороги.